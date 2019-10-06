Tiffany熱賣珠寶繽紛樂　疊戴更出色

▲Tiffany T系列首度加入珍珠母貝、縞瑪瑙、綠松石、粉色蛋白石與虎眼石等繽紛款式。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

為生活珠寶加入繽紛色彩是主流趨勢，Tiffany & Co.熱賣的T系列，也在今年秋季迎來新設計，首度為項鍊鍊墜、戒指與手環，點綴珍珠母貝、縞瑪瑙、綠松石、粉色蛋白石與虎眼石等，能與既有鑲鑽或全貴金屬款式互相配搭，疊戴更出色。

▲Tiffany T Two 鍊墜（由上至下）18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與鑽石款83,000元，18K玫瑰金鑲嵌縞瑪瑙與鑽石款83,000元、18K玫瑰金鑲嵌粉色蛋白石與鑽石款87,000元。

▲Tiffany T系列款式豐富，項鍊與手環可自由層疊配搭。

Tiffany T系列珠寶呈現的俐落T字母線條，不僅彰顯品牌，T字結構展現的力量亦呼應發源地紐約的城市活力。秋季新款加入新色彩，於戒指或手環的兩端T字鑲縞瑪瑙、綠松石、珍珠母貝等，或只鑲單邊而另一端鋪鑲美鑽；項鍊圓墜則以鑲鑽T字線條圍繞虎眼石、粉色蛋白石等，勾出一圈華美。

▲Tiffany T Wire（左起）18K玫瑰金鑲嵌珍珠母貝與鑽石戒58,000元，18K金鑲嵌綠松石戒51,000元，18K玫瑰金鑲嵌縞瑪瑙戒44,000元。

▲Tiffany T Wire 18K白金鑲嵌綠松石與鑽石手環99,000元。

此外，摩登的Tiffany T True戒指，推出鋪鑲鑽石的款式，18K金、白金與玫瑰金的戒指各有寬、窄版的設計，讓喜愛混搭珠寶的女性，又有更華麗的選擇。

▲Tiffany T True 18K金寬版鋪鑲鑽石戒（左）194,000元，18K白金窄版鋪鑲鑽石戒124,000元。

關於珠寶的色彩，除了鑲嵌寶石，還有令人驚喜的詮釋方式，法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）聯手法國Sèvres國家瓷器製造商，打造今年的限量版Vintage Alhambra吊墜，經歷手工染色、窯燒打磨及上釉等20道工序，於幸運四葉草圖騰，呈現曾在1752年法王路易十五御製餐具出現的天藍色陶瓷，吊墜背面則可鐫刻個人印記。

▲梵克雅寶限量版Vintage Alhambra陶瓷吊墜，116,000元。