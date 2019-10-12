fb ig video ETtoday search mobile

12星座女孩瘦不下來的真相...雙子明天再開始、金牛美食才是天命

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@rianne.meijer、@adrianneho

「想要減肥」的理由不外乎就是想變健康、想要好看體態，但是「懶得減肥」的理由可是有數百個！女孩們對於網路上的減肥文章經常會多加筆記、儲存，明明知道很多不錯的方法適合自己嘗試，卻總是無法實行，以下就來看看12星座的女孩，各自秉持著什麼瘦不下來的藉口？

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

＃雙子座

「好啊，明天開始」雙子座女孩們對於減肥絕對是「明天再開始」，然後隔天因為朋友要約聚餐所以減肥計畫又告吹，想著「明天再開始」，一再的重複循環，就算偶爾心血來潮真的實施減肥計畫，也總是持續不了幾天。

▲減肥藉口。（圖／翻攝自IGrianne.meijer）

＃巨蟹座

很在意自身身體健康狀況的巨蟹座，是不太願意在食物方面委屈自己的，就算不吃高熱量的油炸垃圾食物，也會吃得很營養，想減肥的話更適合從「運動」下手。

＃獅子座

壓力一大就愛靠美食來撫慰心靈，而且喜歡喝酒的各種場合，逼著自己要減肥豈不是壓力更大？而且獅子座又愛面子，即使瘦不下來也不會承認是自己的問題。

▲減肥藉口。（圖／翻攝自IGrianne.meijer）

＃處女座

處女座算是減肥成功機率最大的！不過也因為龜毛的個性，實施計畫的同時還可能過度要求自己，導致身體難以負荷，到最後反而容易失敗。

＃天秤座

天秤座的女孩們最愛上網收集各方意見，整理各種減肥方法，卻無法下決定到底該遵從哪一種減肥方法？搞到最後一個方法都還沒試，就已經把自己的耐心磨光了。

＃天蠍座

天蠍座如果下定決心了就會竭力去完成，不過視性感如天職的天蠍座女孩們，更怕在減肥過程中不小心減到了胸部。

▲減肥藉口。（圖／翻攝自IGrianne.meijer）

＃射手座

如果有某種減肥方式能讓射手座感到有趣的話，或許成功瘦身機率也蠻大，不過愛好自由的射手座，估計大部分還是追求享受美食的快樂吧～

＃魔羯座

減肥可是一大工程，要耗費不少心力與時間的，魔羯座的女孩們寧願把時間心力都花在工作、或他們認為更重要的事情上，對他們來說還比較有意義，而且缺乏耐心，想持續減肥計畫也很難。

▲減肥藉口。（圖／翻攝自IGrianne.meijer）

＃水瓶座

對於水瓶座來說，想要有減肥的念頭，可能需要一個異於一般人的契機，一個能說服自己去減肥的理由，而這個契機什麼時候會出現沒人會知道，也可能根本不會開始。

＃雙魚座

究竟要不要減肥？為什麼要減肥？要用什麼方法減肥？面對減肥有好多的問題，搞的雙魚座好焦慮，有壓力又想吃東西壓壓驚，好像不要想著減肥反而還比較好。

▲減肥藉口。（圖／翻攝自IGrianne.meijer）

＃牡羊座

花錢、花時間買食材做健康料理，每天計算卡路里、規劃運動，這對牡羊座來說都太麻煩了，而且身邊的誘惑太多，意志力也不強。

＃金牛座

吃貨星座金牛座視美食如天命，就算有意減肥，美食當前也不可能拒絕，總是吃一口、吃一口，然後越吃越多，這樣怎麼減肥？

▲減肥藉口。（圖／翻攝自IGrianne.meijer）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星座, 運勢, 瘦身, 減肥, 減肥藉口
fashion.net

熱門文章

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

ET Fashion

推薦閱讀

吵架時最難搞定的4大星座男！巨蟹愛說反話、Top 1軟硬都不吃

吵架時最難搞定的4大星座男！巨蟹愛說反話、Top 1軟硬都不吃

45歲賈靜雯保養靠芝麻！大方分享如何「狀態好到像少女」

45歲賈靜雯保養靠芝麻！大方分享如何「狀態好到像少女」

認為單身更好而「拒絕愛情」的3星座！射手愛自由、最討厭被管

認為單身更好而「拒絕愛情」的3星座！射手愛自由、最討厭被管

周末走出煩悶都市！全台5間超美「森林系」咖啡廳　放鬆心情、隨拍隨美 台北101觀景台史上最低價！　國慶連假持身分證買票「下殺1.6折」 營養師教正確「減醣飲食」　讓妳瘋狂鏟肉不復胖 只需瘦5公斤以內的「小基數減肥法」　三餐照吃也能突破停滯期、不復胖 快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包 IG宣布取消「Following追蹤功能」　往後無法看到他人活動紀錄 4星座嚴重「恐婚」　想步入禮堂，絕對別跟大玩咖牡羊座談戀愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面