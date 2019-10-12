12星座女孩瘦不下來的真相...雙子明天再開始、金牛美食才是天命

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@rianne.meijer、@adrianneho

「想要減肥」的理由不外乎就是想變健康、想要好看體態，但是「懶得減肥」的理由可是有數百個！女孩們對於網路上的減肥文章經常會多加筆記、儲存，明明知道很多不錯的方法適合自己嘗試，卻總是無法實行，以下就來看看12星座的女孩，各自秉持著什麼瘦不下來的藉口？

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＃雙子座

「好啊，明天開始」雙子座女孩們對於減肥絕對是「明天再開始」，然後隔天因為朋友要約聚餐所以減肥計畫又告吹，想著「明天再開始」，一再的重複循環，就算偶爾心血來潮真的實施減肥計畫，也總是持續不了幾天。

＃巨蟹座

很在意自身身體健康狀況的巨蟹座，是不太願意在食物方面委屈自己的，就算不吃高熱量的油炸垃圾食物，也會吃得很營養，想減肥的話更適合從「運動」下手。

＃獅子座

壓力一大就愛靠美食來撫慰心靈，而且喜歡喝酒的各種場合，逼著自己要減肥豈不是壓力更大？而且獅子座又愛面子，即使瘦不下來也不會承認是自己的問題。

＃處女座

處女座算是減肥成功機率最大的！不過也因為龜毛的個性，實施計畫的同時還可能過度要求自己，導致身體難以負荷，到最後反而容易失敗。

＃天秤座

天秤座的女孩們最愛上網收集各方意見，整理各種減肥方法，卻無法下決定到底該遵從哪一種減肥方法？搞到最後一個方法都還沒試，就已經把自己的耐心磨光了。

＃天蠍座

天蠍座如果下定決心了就會竭力去完成，不過視性感如天職的天蠍座女孩們，更怕在減肥過程中不小心減到了胸部。

＃射手座

如果有某種減肥方式能讓射手座感到有趣的話，或許成功瘦身機率也蠻大，不過愛好自由的射手座，估計大部分還是追求享受美食的快樂吧～

＃魔羯座



減肥可是一大工程，要耗費不少心力與時間的，魔羯座的女孩們寧願把時間心力都花在工作、或他們認為更重要的事情上，對他們來說還比較有意義，而且缺乏耐心，想持續減肥計畫也很難。

＃水瓶座

對於水瓶座來說，想要有減肥的念頭，可能需要一個異於一般人的契機，一個能說服自己去減肥的理由，而這個契機什麼時候會出現沒人會知道，也可能根本不會開始。

＃雙魚座

究竟要不要減肥？為什麼要減肥？要用什麼方法減肥？面對減肥有好多的問題，搞的雙魚座好焦慮，有壓力又想吃東西壓壓驚，好像不要想著減肥反而還比較好。

＃牡羊座

花錢、花時間買食材做健康料理，每天計算卡路里、規劃運動，這對牡羊座來說都太麻煩了，而且身邊的誘惑太多，意志力也不強。

＃金牛座

吃貨星座金牛座視美食如天命，就算有意減肥，美食當前也不可能拒絕，總是吃一口、吃一口，然後越吃越多，這樣怎麼減肥？

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