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德瑞克曝光SupremeＸNike全新聯乘球鞋　義大利黑面皮革肯定搶翻

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編輯／Duke

Supreme玩世不恭、出其不意的個性，時常讓人摸不著頭緒，其中，喜歡選擇冷門鞋款作為聯名系列便是原因之一。從年初開始，網路上就一直流傳Supreme將與Nike共同推出Air Max 95的消息，如今該鞋款於日前正式透過加拿大饒舌歌手Drake（德瑞克）發布的限時動態曝光。

雖然上次IG爆料帳號@py_rates_指出Supreme與Nike將使用SWAROVSKI的水鑽打造Air Max 95，但最終雙方似乎改變了想法，並藉由Drake曝光了這雙聯名鞋款。其中，該鞋款為Nike於2001年推出的Air Max 95 Lux，而鞋身線條比起一般的Air Max 95更具流線感，並且據傳鞋面材質可能使用義大利皮革製成。

▲Supreme X Nike Air Max 95。（圖／翻攝自IG@karlhab、@supcommunity、Sneakernews）

▲比起一般的Air Max 95，改良後的Lux更具流線感。（圖／翻攝自Sneakernews）

不過，目前尚未有Supreme X Nike Air Max 95聯名系列的發售消息，但假設鞋面材質使用義大利皮革的話，那最終的定價很有可能超過美金500元（約台幣15,500元），有興趣的朋友，一定要隨時關注最新消息喔！

▲Supreme X Nike Air Max 95。（圖／翻攝自IG@karlhab、@supcommunity、Sneakernews）

▲鞋身上寫著大大的Supreme字樣。（圖／翻攝自IG@supcommunity）

此外，日前COMME des GARÇONS於2020春夏巴黎時裝周中，曝光了一雙與Nike合作的SB Dunk Low鞋款，其設計以黑色作為底色，並使用半透明紗線鞋面使得內部的「cdg」字樣更加明顯。該鞋款預計於明年春夏發售，各位可以先把錢準備好囉！

▲Supreme X Nike Air Max 95。（圖／翻攝自IG@karlhab、@supcommunity、Sneakernews）

▲Supreme X Nike Air Max 95。（圖／翻攝自IG@karlhab、@supcommunity、Sneakernews）

▲COMME des GARÇONS於2020春夏巴黎時裝周曝光的Nike SB Dunk Low。（圖／翻攝自IG@karlhab）

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關鍵字：

Supreme, Nike, AirMax95, Drake, SWAROVSKI, 水鑽, 義大利皮革, COMMEdesGARÇONS, SB, DunkLow
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