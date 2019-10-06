「初代PS便當盒」現身夾娃娃機中　日本人瘋搶開箱

編輯／Duke

復古熱潮持續延燒，繼先前由Paladone推出的初代PlayStation造型電子手錶後，再度有廠商將初代PlayStation打造成回憶小物，而這次則是以上班族、學生必備的用品為出發點，設計了一款初代PlayStation造型的便當盒。

▲Paladone推出的初代PlayStation造型電子手錶。（圖／翻攝自Paladone官網）

此款由Dengeki Hobby推出的初代PlayStation造型便當盒，保留了所有的原始設計，包括彩色PlayStation Logo、灰色機殼以及3顆按鈕，而這樣的設計也喚醒許多日本民眾的回憶，目前大家紛紛在自己的Twiiter上分享使用情況，算是成功引起了巨大的迴響。

▲此款初代PlayStation造型便當盒，保留了所有的原始設計。（圖／翻攝自Dengeki Hobby官網）

首個初代PlayStation造型的便當盒，目前已經於9月登陸日本各大夾娃娃機中，而定價為日圓1,780元（約台幣530元），身在日本的朋友都可以去夾看看喔！

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