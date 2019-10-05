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貓奴心動！星巴克萬聖節「黑貓系列」又來了　長耳朵、尾巴的杯款太可愛

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編輯／JJ　圖／翻攝自博客來

雖然時間才剛進入10月，距離萬聖節還有將近一個月的時間，但許多商家都已經開始推出萬聖活動商品，像是今年星巴克的Halloween系列就以超可愛的「黑貓」為主題，推出十幾款萬聖節商品，每一款都讓人少女心噴發，尤其是本身身為貓奴的朋友更不能錯過！

►偷偷分享少女秘密！

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

＃黑貓變裝騎士馬克杯，NT＄880

＃黑貓精靈造型馬克杯，NT＄880

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

看見黑貓會招來不幸這種說法現在已經落伍了，黑色的貓咪睜著圓亮的眼睛更有神秘感，代表萬聖節再適合不過～療癒的貓耳朵、貓掌與貓尾巴都被設計在杯款當中，相當可愛。

＃俏皮黑貓馬克杯，NT＄450

＃黑貓精靈派對馬克杯，NT＄580

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

還有這幾年超夯的雙層玻璃杯款式，可以裝進不同的飲料來改變內層貓咪的顏色，可愛、質感都滿分！

＃黑貓把手雙層玻璃杯，NT＄650

＃ 黑貓精靈雙層玻璃杯，NT＄600

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

＃黑貓精靈驚喜馬克杯，NT＄520

披上白色幽靈袍子的黑貓看來有些獵奇～

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

＃萬聖節南瓜馬克杯，NT＄400

當然代表萬聖節最經典的「南瓜」也變身馬克杯，整個杯子的形狀就像是一顆真的小南瓜一樣。

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

＃黑貓便利單杯提袋，NT＄260

到星巴克買咖啡當然也要響應環保，連紙袋都不要拿了，使用環保飲料提袋吧～這款黑貓飲料提袋外表印著星巴克LOGO看起來超簡約，但其實側邊有兩個凸起的貓咪耳朵，內側還有一雙貓眼在偷看，超用心的小巧思。

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

＃神秘黑貓造型盤，NT＄580（線上門市限定款 10／9上市）

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

＃黑貓證件零錢包，NT＄450

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

＃淘氣黑貓杯墊組（4入），NT＄450（線上門市限定款 10／9上市）

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

＃黑Siren Kermit 隨行杯，NT＄90

可重複使用的塑膠環保隨行杯經常跟著特別節日推出限定包裝款式，這次消光黑配上簡單的銀白色英文字相當帥氣，即使過了萬聖節也能天天拿出來用。

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

＃黑貓精靈派對玻璃罐，NT＄900

仔細看上頭的南瓜可都長了一張貓咪臉喔！

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

＃黑貓造型小熊磁鐵，NT＄280

＃精靈造型小熊磁鐵，NT＄280

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

＃萬聖派對小熊風扇，NT＄550

▲星巴克萬聖節商品 。（圖／翻攝自博客來）

在此同時，日本的星巴克已經率先推出了萬聖節的限定飲品「Sweet Caramel Pudding Latte甜焦糖布丁拿鐵」，繼去年的怪怪星冰樂，令人不禁期待台灣的星巴克今年也會推出什麼樣充滿萬聖節氛圍的限定飲品呢？

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關鍵字：

星巴克, Starbucks, 萬聖節, Halloween
fashion.net

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