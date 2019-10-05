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IKEA在台25周年卡友日登場　1元競標場面好High

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▲IKEA在台25周年卡友日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA在台25周年卡友日，一元起標活動很熱鬧。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

瑞典居家品牌IKEA近期針對在台25周年，推出一連串慶祝活動，首波推出部分運費調降、結帳送刮刮樂等活動，而針對卡友的店內活動「歡慶嘉年華」今（10／5）也同步在全台6間店登場，讓消費者邊逛街便闖關拿贈品，還有定時1元起標活動讓民眾搶便宜。

▲IKEA在台25周年卡友日。（圖／記者蔡惠如攝）

今年雖然是補班日，但IKEA敦北店逛街民眾仍然非常踴躍，餐廳座位一位難求，適逢舉辦「IKEA FAMILY宜家卡卡友日」，在賣場特定地點還設有互動關卡，巧妙利用家具設計闖關小遊戲，完成遊戲之後可以蓋章，集滿3個印章可換扭蛋，幸運民眾還可獲得小禮物。

許多年輕顧客自願參加活動，參加闖關者陳先生表示：其實來之前不知道有卡友日，覺得還滿驚喜的，順便帶點獎品回家也不錯。

▲IKEA在台25周年卡友日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲逛街也能順便參加闖關小遊戲。（圖／記者蔡惠如攝）

今卡友日也推出4場「1元競標」活動，包括經典熱銷商品BILLY書櫃、KARLSTAD三人座沙發、POÄNG扶手椅與KALLAX收納櫃一元起標，敦南店下午2點首場POÄNG扶手椅先開跑，會場聚集數十位民眾搶標，原價2,495元從1元開始喊價，起初民眾從300元喊起，一路上加現場氣氛相當熱絡，最後由葉小姐以1,801元得標。

▲IKEA在台25周年卡友日。（圖／記者蔡惠如攝）

得標者葉小姐表示，因緣際會在別的地方試坐到POÄNG扶手椅，當時就決定要買，正好看到有1元起標的活動，還在前一天特別來確認商品看場地，準備就是要帶回家，用1,800元左右標到還是省下600元，覺得很開心。

▲IKEA在台25周年卡友日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲消費可獲得刮刮卡。（圖／記者蔡惠如攝）

「1元起標」活動僅限10／5當天，各店活動時間與標售商品會有調整，建議民眾可至各店官方網站查詢，另10／4起至11／13期間，在IKEA購物不限消費金額，都可獲得驚喜刮刮卡，可能會刮中最大獎「整單免費」。

關鍵字：

IKEA, 卡友, 1元競標
fashion.net

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