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小珍妮佛長途飛行必備6好物　旅行套裝帶一組就好眠

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編輯／JJ

Jennifer Lawrence（珍妮佛勞倫斯）從《飢餓遊戲》開始演出名號，接下來出演的《派特的幸福劇本》、《X戰警》裡面的魔形女，還有轟動的間諜電影《紅雀》，挑戰了許多差距甚大的角色，演技上備受肯定，在全球累積許多粉絲，常需要到世界各地參加活動的她，也分享了幾樣旅行必備的好物。

▲珍妮佛勞倫斯旅遊必備。（圖／翻攝自amazon、pinterest、美聯社）

▲時常要當空中飛人的小珍妮佛，一定會帶著這些東西～（圖／翻攝自Dior、美聯社）

►偷偷分享少女秘密！

＃旅行套裝

長途飛行需要在乾燥的飛機上度過十幾個小時，機上、機場的冷氣通常都比較冷，這一個Jet & Bo的旅行套裝裡包含了眼罩、毯子、襪子以及枕套，帶這一組上飛機絕對能一覺好眠。

▲珍妮佛勞倫斯旅遊必備。（圖／翻攝自amazon、pinterest、美聯社）

▲珍妮佛勞倫斯旅遊必備。（圖／翻攝自amazon、pinterest、美聯社）

▲飛機上超需要。（圖／翻攝自Amazon）

＃平板電腦、藍芽耳機

如果是去睡一覺無法到達的國家，醒著的時間就可以拿來追劇！上機前可以將想看的影集集數預先下載下來，帶上一個平板電腦與一副藍芽耳機，就能舒適的在機上看大螢幕～

▲珍妮佛勞倫斯旅遊必備。（圖／翻攝自amazon、pinterest、美聯社）

▲用藍芽耳機同時做其他事也不怕勾來勾去～（圖／翻攝自Unsplash、Pinterest）

＃轉接頭

不同國家的電壓都不盡相同，如果一次需要去多個國家，帶一個這樣的多功能轉接頭最實用！

▲珍妮佛勞倫斯旅遊必備。（圖／翻攝自amazon、pinterest、美聯社）

▲Flight 001插座轉接器，全球150多個國家都能使用。（圖／翻攝自Amazon）

＃痘痘貼

即使是女明星，出門在外難免肌膚也會出狀況，如果無法將慣用的急救保養品帶在身上，這種含藥的痘痘貼就非常方便，貼住問題部位不但能巧妙隱形，還能有立即的療效。

▲珍妮佛勞倫斯旅遊必備。（圖／翻攝自amazon、pinterest、美聯社）

▲Avarelle痘痘貼。（圖／翻攝自Amazon）

＃舒服白T

一件舒服的白T是行李中必備！在鏡頭之外換上自在的便服「白T」是最棒的選擇，可以當作舒服的睡衣、內搭，臨時要出門也不會太隨便。

▲珍妮佛勞倫斯旅遊必備。（圖／翻攝自amazon、pinterest、美聯社）

▲舒適的白T最萬用。（圖／翻攝自Pinterest）

＃防曬

如果坐飛機時剛好坐在窗邊，絕不可小看高空中的紫外線，如果不關窗戶的話，記得隨時補擦防曬。

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★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

珍妮佛勞倫斯, Jennie Lawrence, 旅行, 飛機, 旅行必備
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