15萬的神鞋縮小了！童鞋版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

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現在的運動品牌越來越注重童鞋方面的銷售，不僅一般市售的鞋款推出全尺寸，就連限量鞋也是採用這個策略，像是Yeezy系列等。其中，在球鞋界被稱為神鞋的Tom Sachs X Nike Mars Yard 2.0，是由知名藝術家Tom Sachs一手打造，而當年僅發售成人尺寸，如今，Tom Sachs表示童鞋版的Mars Yard系列即將回歸，同時也公布了發售日期。

▲Yeezy系列近期發售的鞋款，幾乎都採取全家福尺寸的策略。（圖／翻攝自adidas originals store Taipei FB）

▲Tom Sachs即將帶來童鞋版的Mars Yard系列。（圖／翻攝自Sneakernews）

其實Tom Sachs在2018年4月時，就已經透露童鞋版的Mars Yard系列正在計畫中，不過，隨著時間的流逝，討論聲量漸漸消失，因此Tom Sachs一公布發售資訊後，便在網路上引發一波討論。

在 Instagram 查看這則貼文 Tom Sachs（@tomsachs）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 3 日 上午 8:58 張貼

然而，Tom Sachs表示會有童鞋版的Mars Yard系列出現，都是因為他兒子Guy Louis Armstrong Sachs現在在雕塑團隊中工作，並且他是團隊裡重要的成員。另外，Tom Sachs還提到童鞋不像成人款擁有眾多科技成分，因此童鞋便要具備一定功能性，而這需要透過柔軟的鞋底以及魔鬼氈來完成。

▲童鞋要具備一定的功能性，需要透過柔軟的鞋底以及魔鬼氈來完成。（圖／翻攝自Sneakernews）

其中，這次的Tom Sachs X Nike Mars Yard童鞋系列，將使用Mars Yard 2.0與Mars Yard Overshoe為原型打造，並預計將於10／9在Nike官網販售，而尺寸方面則為嬰兒的1C到4C、幼童的5C到10C。

▲以Mars Yard 2.0與Mars Yard Overshoe為原型打造。（圖／翻攝自Nike、Sneakernews）



▲Mars Yard 2.0擁有嬰兒與幼童的尺寸，Mars Yard Overshoe則是只有嬰兒的尺寸。（圖／翻攝自Sneakernews）



▲連鞋盒也比照成人版的設計。（圖／翻攝自Nike、Sneakernews）



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