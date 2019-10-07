招牌箭頭、黑白條紋走入歷史！Off-White全新Logo設計曝光，竟出現八字鬍臉龐

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由Virgil Abloh領軍的Off-White，向來都是使用箭頭與黑白交錯的斜線為品牌Logo，不過這個傳統似乎面臨改變，原因來自Virgil Abloh於個人IG帳號公布全新的Logo設計，其中，新Logo有著截然不同的樣貌，而下方就帶各位一起來看看吧！

▲Off-White向來都是使用箭頭與黑白交錯的斜線為品牌Logo。（圖／翻攝自Off-White官網）

▲Virgil Abloh於個人IG帳號曝光全新的Logo設計。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

根據Justia Database的資料指出，Off-White早在9／13就已經向商標局提交新Logo的註冊申請，而Off-White目前尚有一些未完成的商標訴訟，所以這可能是品牌更換Logo的原因之一。

然而，新Logo的設計分為3個部分，其中，左右兩邊都是以一雙手搭配「Off」跟「White」的字樣，而中間則為一張帶有八字鬍的臉龐，另外，目前新Logo已經出現在一款名為New Logo T-Shirt的設計上，男、女款定價皆為台幣10,855元，有興趣的朋友都可以在Off-White官網購得。

▲新Logo的設計分為3個部分。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

▲Off-White 2020春夏女裝系列的服飾上，已經有新Logo的身影。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

▲目前新Logo已經出現在一款名為New Logo的T-Shirt上。（圖／翻攝自、Off-White官網）

此外，第二波的Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列，預計將於11／1早上10點在美國登場，而該系列共有15件Virgil Abloh的作品，包括地毯、鬧鐘、環保提袋、工具箱、蒙娜麗莎壁畫、椅子、收藏櫃、床架、床單等。由於此系列是為年輕人打造，所以價格方面較為低廉，不過，這次的發售僅限美國地區，而台灣的上架時間與價格，還有待日後官方公布。





▲Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列。（圖／翻攝自IKEA）

▲Virgil Abloh表示此系列是為年輕人打造。（圖／翻攝自IKEA）

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