女神都染了！「藍髮」大勢無法擋　IU仙氣滿滿、子瑜低調質感超顯白

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韓星為了做造型變換髮色的頻率超高，如今一般的棕色、奶茶色與眾多韓星愛的金髮已經不吸睛了，近期可以發現許多韓星都染上了「藍色」！其實並沒有想像中難駕馭，能高調吸引目光、也能展現低調質感，而且也不侷限白肌或黃肌，以下就來一起來看看～

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＃IU 李知恩

日前IU在Instagram上透露了第五張迷你專輯《Lovepoem》即將推出，繼2017年《Palette》推出，睽違了兩年消息一出粉絲期待的心掩不住，加上突然PO出染了一頭藍髮形象畫報，粉絲們全被IU的仙氣震懾住！女神都染了，肯定會成為今年冬天的大勢色！

▲IU的藍髮是霧面寶藍色、帶點紫色調。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）

＃周子瑜

周子瑜近期也在TWICE官方IG上PO出了新髮色的一系列照片，她說她染的是「牛仔海軍藍」，暗處看是近乎黑色的深色髮，不過在光線下就能明顯看到丹寧的色澤，是很有質感的髮色，而且比子瑜之前染的金髮還要更顯白！

▲屬於低調有質感的顏色。（圖／翻攝自IG@twicetagram）

＃IZ*ONE：安宥真

年輕、貌美的女明星頭髮顏色要多高調都沒在怕的！像是女團IZ*ONE的成員安宥真就染了一頭「寶藍色」，與她可愛的外表非常相襯，雖然比較難駕馭，但她完全撐得起來～

▲寶藍色在舞台上特別亮眼。（圖／翻攝自Twitter@CutePuppy0901、@antomin_izone）

＃利特

在Super Junior 10月剛釋出的畫報中可以發現，利特也染了一頭藍髮呢！同樣是寶藍色系，不過他的顏色偏深，且接近髮根處幾乎是黑色，營造出一種漸層、挑染感，有種放浪不羈的感覺。

▲藍色系髮色男生也可以染！（圖／翻攝自IG@xxteukxx）



＃AB6IX：金東賢

除了利特，男團AB6IX的成員金東賢也在最近的概念照中以藍髮造型出現，和利特一樣髮根處維持黑髮，保護頭皮、也讓長出的頭髮不那麼奇怪，不過金東賢的髮色帶點灰綠色調，整體比較輕盈，也看起來很年輕、有活力！

在 Instagram 查看這則貼文 AB6IX (에이비식스)（@ab6ix_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 29 日 上午 9:05 張貼

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