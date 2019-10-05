專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前先搶最美　曾沛慈、謝盈萱演技派也登榜

記者張妤瑄／台北報導 圖／攝影中心

第54屆金馬星光大道甫於晚間7點正式結束，在場內正式進入演技PK戰之前，場外紅毯的時尚穿搭也是看點，本屆《ET FASHION》邀請不理姬關、威廉擔任星光大道紅毯講評，選出5位紅毯最美時尚星星，分別是賈靜雯、連俞涵、曾沛慈、謝盈萱、曾珮瑜。

【1】賈靜雯穿GALIA LAHAV黑底圖騰禮服，搭配伯爵（Piaget）珠寶。

賈靜雯穿以色列高級訂製服品牌GALIA LAHAV，心型領的剪裁微露美胸，A字剪裁能達到顯瘦效果也能有甜美公主感。她聰明地將珠寶重點放在耳環與戒指上，用點綴方式完成整體造型，不搶了禮服的風采。

兩位評審不理姬關與威廉都一致認同賈靜雯是本屆紅毯最美，不理姬關讚：「賈靜雯的氣勢很能撐起這件大禮服，再加上點綴的花卉圖案，讓禮服更襯她的氣質。」

【2】連俞涵穿裸粉色澎裙禮服。

以文青系女神走天下的連俞涵，今穿裸粉色薄紗禮服踏上紅毯，澎裙的份量感修飾她過分纖瘦的骨感體態。

威廉讚賞：「帶著一點透視感的雪紡禮服仙氣四溢，美中不足的是鋼琴老師的髮型。」不理姬關則讚賞，帶點花紋的烏干紗禮服，整體來說「很搭她」。

【3】曾沛慈穿Chloé粉色禮服搭配STUART WEITZMAN高跟鞋，珠寶為BOUCHERON（寶詩龍）。

曾沛慈以一襲Chloé創意總監Natacha Ramsay-Levi設計的裸粉色禮服踏上紅毯，斜裁與裹覆的的堆疊設計，讓單一色調的禮服不無聊，反而有迷人層次，浪漫之中帶點Chloé一貫的波希米亞精神。

威廉講評曾沛慈的造型，雖然有女神感，但仍有美中不足的地方，他表示：「粉膚色禮服是女神基本款，鑽鍊長度太長，像脖子掛了張惠妹的麥克風。」但不理姬關則有不同看法，她表示：「裸粉膚色長禮服搭配長項鍊，拉長比例線條，形象清新。」

【4】謝盈萱穿VERSACE西裝搭配海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶。

謝盈萱穿四年前入圍金鐘獎時穿的VERSACE西裝踏上紅毯，搭配總價新台幣912萬元的海瑞溫斯頓珠寶氣勢登場。不理姬關表示：「謝盈萱難得用中性穿搭現身，打扮非常亮眼。」

【5】曾珮瑜穿黑色亮片高衩禮服搭配寶格麗（BVLGARY）珠寶。

曾佩瑜穿黑色亮片高衩禮服露美腿，性感又大器。不理姬關認為：「平口合身的線條很襯她的身型與氣質，閃耀的光澤很有亮點。」

總結第54屆紅毯星光大道，兩位評審皆一致贊同，本屆從明星到工作人員都穿著用心，威廉表示：「今年連工作人員都穿得很認真，讓人感受到整個電視圈都很重視這場典禮，甚至願意精心打扮走紅毯，其實我蠻感動的。」不理姬關則說：「本屆女生的表現都滿有水準，珠寶搭配也都很襯個人氣質，髮型也與服裝有相輔相成的風格。」