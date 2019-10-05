專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥！「一個原因」由他拿下冠軍

▲54屆電視金鐘，紅毯三帥由男星劉以豪、張軒睿爭第一。（影／攝影中心攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

54屆電視金鐘獎紅毯在稍早落下帷幕，萬眾矚目的紅毯三帥，《ETFASHION》找來時尚編輯不理姬關與時尚媒體人威廉共同評選，結果出爐，由同樣穿著墨綠色西裝的男星劉以豪、張軒睿爭第一名。

▲黃鴻升以痞帥風格成功打進紅毯三帥。（圖／攝影中心攝）

紅毯第三帥：黃鴻升

黃鴻升以寸頭搭配晚宴裝登場，相當有衝突感，褪去以往的搞笑風格，更顯正式，也不忘戴上鑽石耳環，頗有痞帥風格，評審威廉直言，「這套黑色晚宴裝份量很夠，滾黑邊材質拼接跟剪裁都讓他自帶巨星濾鏡，沒有一絲一毫的閃失。」另外，黑色領結的搭配也讓整體風格瞬間亮起來，雖然沒有髮型等多餘飾品加持，卻也成功HOLD住禮服，展現個人帥氣魅力。

▲劉以豪墨綠色西裝走安全牌，卻因黑色配件稍許黯淡。（圖／攝影中心攝）

紅毯第二帥：劉以豪

男星劉以豪不負眾望擠進紅毯前三帥，今晚穿著CERRUTI 1881綠色純羊毛西裝，搭配黑色領結現身。至於為何沒有拿下第一，不理姬關表示，「墨綠西裝算是安全牌，不意外的帥，不過也沒有太大突破。」威廉也補充，「墨綠是好主意，可惜黑色配件讓他看起來氣色有點差，整個人很黯淡無光，立刻從主角變配角，扣到不少分。」

▲小鮮肉張軒睿有顛覆過往的突破，褪去稚氣更顯帥氣。（圖／攝影中心攝）

紅毯第一帥：張軒睿

小鮮肉張軒睿在此次紅毯穿著Paul Smith西裝，和劉以豪一樣選擇了墨綠色，評審威廉直接頒給他第一帥， 原因是，「張軒睿是現場唯一有發光的男神，一下車就帥到路人心悸，綠色絨布很難駕馭，能把這套晚宴裝穿得閃閃發亮，並非凡夫俗子可以辦到。」相對於稚氣的他，今日的紅毯造型較為成熟，算是比起以往的突破，因此順利拿下第一帥。





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