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金鐘・時尚／今昔比一比　LULU造型摔一跤　謝盈萱甜帥皆有型

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▲金鐘紅毯。（圖／攝影中心攝）

▲今年金鐘紅毯以黑為主色，但巧妙各有不同。（圖／攝影中心攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

第54屆金鐘獎星光大道以「黑」為主色，許多明星都選用保守的黑色上陣走紅毯，近年時常主持頒獎典禮的LULU黃路梓茵，之前無論金曲獎與金鐘獎衣Ｑ評價均高，今年以西裝「下身失蹤」露性感，但效果不如預期，金馬影后謝盈萱也選擇黑西裝上陣，俐落風格展帥勁，與金馬的金色禮服走向不同，卻一樣璀璨美麗。

LULU黃路梓茵挑戰性感　比例失準
兩個節目均入圍的LULU黃路梓茵來勢洶洶，紅毯選擇Michael Kors亮片西裝耍性感，搭配黑色絲襪與黑銀鞋款，比起之前參加金曲與金鐘總是走青春活力的選擇，今次挑戰另一種風格，可惜被指比例沒有拿捏得宜，加上黑絲襪「性感太過」，相較之前的高評價，今年反應不如預期。

▲LULU,金鐘,金曲,金馬,謝盈萱。（圖／攝影中心攝）▲LULU,金鐘,金曲,金馬,謝盈萱。（圖／攝影中心攝）

▲之前LULU造型都很受好評，以青春活力為風格。

▲LULU,金鐘,金曲,金馬,謝盈萱。（圖／攝影中心攝）

▲LULU,金鐘。（圖／攝影中心攝）

▲今年改變風格耍起性感，可惜比例失當。

謝盈萱多變風格　氣勢驚人
去年奪下金馬影后的謝盈萱，才在金馬紅毯驚豔四座，以淺黃色珠繡澎裙禮服，搭配紗質與刺繡細節，不但小露性感卻仍有仙氣，呈現出她獨特的氣質，今出席金鐘紅毯，再次穿上自己4年前買的VERSACE西裝，加上「鑽石之王」Harry Winston點綴，帥氣逼人，昭告天下甜美帥氣她都能駕馭。

▲LULU,金鐘,金曲,金馬,謝盈萱。（圖／攝影中心攝）

▲謝盈萱出席去年金馬，柔美造型驚豔四座。

▲▼第54屆星光大道，謝盈萱。（圖／攝影中心）

▲謝盈萱。（圖／攝影中心）

▲今年走帥氣風格，相當稱職，影后氣勢破表。

吳姍儒嫵媚女人　小露性感
Sandy吳姍儒今年金鐘以女人之姿走紅毯，LinLi Boutique藕紫色細褶裙裝，加上深V剪裁展現性感，加上700多萬的Hearts On Fire珠寶加持，展現嫵媚且貴氣的氣勢，比之前拿下最佳主持人獎的時候穿的夢幻紗裙，以及該年走紅毯的平口洋裝，女人味大躍進。

▲LULU,金鐘,金曲,金馬,謝盈萱。（圖／攝影中心攝）

▲吳姍儒以前走甜美風格，清新自然。

▲吳姍儒。（圖／攝影中心）

▲吳姍儒。（圖／攝影中心）

▲今年以深V露背性感現身，充滿女人味。

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