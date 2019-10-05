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金鐘・妝髮／71歲張小燕是「時尚阿嬤」　大膽染「阿凡達藍色」超有戲

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▲終身成就獎－張小燕女士。（圖／翻攝自2019第54屆廣播電視金鐘獎YouTube）

▲71歲的張小燕榮獲第54屆金鐘獎終身成就獎，今晚小燕姐94歲的母親也難得上台。（圖／翻攝自2019第54屆廣播電視金鐘獎YouTube）

記者張妤瑄／台北報導

第54屆金鐘獎頒獎典禮今晚（10／5）舉行，4歲就出道的張小燕做電視66年，直至今日已71歲，她在台上感性發言逼哭一票徒弟們，包括在台上陪伴小燕姐的卜學亮、黃子佼，師徒情比金堅。小燕姐走跳電視圈66載，雖然已成為「阿嬤級」藝人，仍勇於嘗試各種造型，今用「阿凡達藍色」短髮現身，相當前衛。

▲終身成就獎－張小燕女士。（圖／翻攝自2019第54屆廣播電視金鐘獎YouTube）

▲張小燕相當前衛，雖已71歲但仍勇於嘗試變化，今頂著「阿凡達藍色」短髮登場。（圖／翻攝自2019第54屆廣播電視金鐘獎YouTube）

71歲的小燕姐沒在服裝上走瘋狂路線，而是從「髮型」上著手，大膽嘗試飽和的藍色，相當顯眼；耳垂上配戴寶格麗（BVLGARI）頂級尖晶石橄欖石與鑽石耳環，重量86.15克拉的尖晶石串，有如葡萄串一般，在短髮間相當顯眼，是非常亮眼的搭配。

▲▼第54屆金鐘獎：張小燕。（圖／BVLGARI提供）

▲張小燕頂阿凡達藍色短髮超亮眼，並用寶格麗珠寶閃耀加持。（圖／BVLGARI提供）

另外，小燕姐也在手腕上搭配寶格麗DIVAS’ Dream系列玫瑰金紅碧璽與紫水晶手環，彩色寶石與鑽石鑲嵌的設計，在黑色衣服上相當耀眼。細數一下，小燕姐全身配戴總價新台幣715萬7,000元的珠寶，為今日不凡高度加持。

回想一路走來的經過，小燕姐在台上也對觀眾們侃侃而談，坦言10年前她60歲左右時，歷經人生低潮，是靠著觀眾、朋友與徒弟們的支持才度過，如今還能站在舞台上被授與非凡榮耀。從沒上過她節目的94歲媽媽也穿著桃紅色蕾絲禮服上台感謝大家，一句「謝謝你們喜歡小燕」，簡簡單單卻有非凡撼動力。

▲終身成就獎－張小燕女士。（圖／翻攝自2019第54屆廣播電視金鐘獎YouTube）

▲71歲的張小燕、94歲的張小燕母親都上台。（圖／翻攝自2019第54屆廣播電視金鐘獎YouTube）

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小燕姐94歲的母親，也與女兒一起配戴寶格麗珠寶，她配戴Divas' Dream 系列白K金紅碧璽與鑽石項鍊搭配同系列紅寶石與鑽石耳環，總價約新台幣438萬8,000元。

▲終身成就獎－張小燕女士。（圖／翻攝自2019第54屆廣播電視金鐘獎YouTube）

▲張小燕與母親兩人都是「時尚阿嬤」的代表。（圖／翻攝自2019第54屆廣播電視金鐘獎YouTube）

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