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金鐘‧妝髮／3美超亮眼！賈靜雯珊瑚紅唇搶第一　楊貴媚、大霈也沒輸

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▲金鐘‧妝髮3美。（圖／金鐘獎官方、品牌提供）

記者張毓容／台北報導

第54屆電視金鐘獎頒獎典禮星光大道已完美落幕，現場星光熠熠，男星爭第一帥，女星爭美廝殺更是激烈，不僅比戰袍、珠寶配件，更比妝容髮型！《ET FASHION》這次就選出3位不僅造型好看、就連妝髮都完美呈現的女星，從賈靜雯、楊貴媚到大霈，有飄優雅仙氣的，也有女神風範style。 

▲金鐘‧妝髮3美。（圖／金鐘獎官方、品牌提供）

▲賈靜雯被許多時尚達人評為紅毯第一美。（圖／金鐘獎官方提供、翻攝第54屆廣播電視金鐘獎YouTube）

賈靜雯

今年以夯劇《我們與惡的距離》入圍戲劇節目女主角獎的賈靜雯，紅毯造型在典禮前就讓許多人期待不已，而今天以以色列高級訂製服品牌GALIA LAHAV心型領禮服現身的她，果不其然拿下眾多時尚評論家心中的紅毯第一美，除了禮服、配件夠大氣，妝容髮型更是加分不少。

▲金鐘‧妝髮3美。（圖／品牌提供）

▲金鐘‧妝髮3美。（圖／金鐘獎官方、品牌提供）

▲她以橘紅美唇搭配煙燻焦糖色系眼妝，女神氣勢十足。（圖／品牌提供提供）

先前訪問就曾透露過紅毯會以亮眼紅唇登場的她，今天就以紅中帶橘的紅珊瑚色調唇妝為主，使用Dior超惹火精萃唇膏#749畫出橘紅美唇，不僅襯出好氣色，搭配以Dior專業後台眼影盤#003焦糖琥珀畫出的煙燻焦糖色系眼妝和俐落眼線，更讓女神氣勢十足，美到讓人過目不忘！

▲金鐘‧妝髮3美。（圖／金鐘獎官方、品牌提供）

▲楊貴媚霸氣紅唇搭配帥氣褲裝。女王氣勢美到讓青春女星也不敵。（圖／攝影中心、金鐘獎官方提供）

楊貴媚

薑是老的辣！多次入圍並獲得金鐘獎、金馬獎的資深演技派女星楊貴媚，本屆以《阮三个》入圍主持人獎，今年60歲的她，今日造型完全不輸青春女星！不僅辣穿開到胸前深V、腿側開衩的帥氣褲裝，保養得宜的白皙好肌膚搭上霸氣紅唇妝、俐落眼線，女王氣勢展露無遺，飽滿的旁分鮑伯頭，更為整體造型增添一絲帥氣感。

▲金鐘‧妝髮3美。（圖／金鐘獎官方、品牌提供）

▲大霈今天以玫瑰裸粉色純襯托蕾絲禮服，優雅又飄仙氣。（圖／金鐘獎官方提供、攝影中心）

大霈（李霈瑜）

連續3年入圍金鐘獎的31歲新生代主持人大霈（李霈瑜），今天以一襲白色蕾絲鏤空深Ｖ禮服搭配垂墜式水鑽頸鍊踏上金鐘紅毯，一現身就讓人驚艷不已，不僅服裝、珠寶配件搭配得宜，就連髮型和妝容更是恰到好處，完美襯托整體造型，從頭美到腳！

為了襯托優雅又帶點小性感的禮服，大霈整體妝容看似簡約沒重點，但其實暗藏小心機。猶如自身透出光澤的霧光感底妝搭柔和眉型，眼妝刻意不用顯眼色彩，只以細緻眼線勾勒雙眼更有神，讓玫瑰裸粉色唇妝成為妝容重點，襯著精緻的蕾絲禮服，優雅感滿溢，再搭配上復古感瀏海髮型，美到猶如仙女下凡。

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