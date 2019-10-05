fb ig video ETtoday search mobile

金鐘･時尚／賈靜雯總值最高珠寶至霸　丁海寅冰棒別針好俏皮

> >

▲賈靜雯。（圖／攝影中心）

▲壓軸登紅毯的賈靜雯，佩戴總值45,195,000元的伯爵珠寶至霸紅毯。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

本屆金鐘獎紅毯上，明星們穿戴珠寶走保守路線，沒有過於突兀或令人驚喜的搭配。壓軸出場的賈靜雯佩戴45,195,000元的伯爵（PIAGET）珠寶亮相，以全場總價最高珠寶至霸紅毯，最大亮點是鑲嵌2顆總重10.33克拉斯里蘭卡枕形切割藍寶石的Sunny Side of Life鑽石耳環，襯托她認為全身最迷人的部位—耳際至脖子的線條。

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／品牌提供）▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／品牌提供）

▲賈靜雯戴伯爵Sunny Side of Life系列藍寶石及鑽石高級珠寶耳環（左）19,100,000元，6.04克拉帕拉依巴碧璽戒指12,400,000元。（圖／伯爵提供）

不僅賈靜雯懂得以伯爵長耳環點綴，角逐迷你劇集／電視電影女配角獎的連俞涵，也選擇讓頸部留白，改戴De Beers Aura 垂墜式梨形車工鑽石耳環，顯得年輕活潑。

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／品牌提供）▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／品牌提供）

▲連俞涵佩戴De Beers Aura 垂墜式梨形車工鑽石耳環亮相，1,125,000元。

奪得生活風格節目主持人獎的李霈瑜與角逐女配角的曾沛慈，不約而同都以深V禮服搭配大件鑽石項鍊，李霈瑜戴的Hearts On Fire AERIAL白K金鑽石項鍊恰好與禮服花紋相呼；難得挑戰深V Chloe禮服的曾沛慈，則戴Boucheron飛瀑鑽石項鍊，讓她有安全感。

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／品牌提供）

▲李霈瑜戴Hearts On Fire總值9,599,000元的珠寶美極了。

▲曾沛慈。（圖／攝影中心）

▲曾沛慈深V Choloe禮服搭配2410萬元Boucheron飛瀑鑽石項鍊吸睛。

男明星以佩戴珠寶胸針與名錶為主，身穿Paul Smith正裝的張軒睿別上海瑞溫斯頓（Harry Winston）Bird系列鑽石胸針，成功聚焦；而南韓男星丁海寅的選擇更有趣，在黑西裝上別上寶格麗（BVLGARI）冰棒造型的Gelati系列胸針，展現俏皮的一面。

▲楊貴媚、SOAC、張軒睿、《阮三个》節目團隊。（圖／攝影中心）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／品牌提供）

▲張軒睿（上）穿Paul Smith西裝別上海瑞溫斯頓Bird系列鑽石胸針。（圖／攝影中心攝、海瑞溫斯頓提供）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／品牌提供）▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／品牌提供）

▲南韓男星丁海寅戴寶格麗Gelati系列胸針展現俏皮性格，126,100元。（圖／寶格麗提供）

關鍵字：

金鐘獎, 金鐘54紅毯, 金鐘54, 第54屆金鐘獎, 2019金鐘獎, 珠寶, 賈靜雯, PIAGET, Hearts On Fire, BVLGARI, BOUCHERON, DE BEERS
fashion.net

熱門文章

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

金鐘・紅毯／大霈水鑽深V禮服配820萬珠寶超大器

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘‧妝髮／3美超亮眼！賈靜雯珊瑚紅唇搶第一　楊貴媚、大霈也沒輸

金鐘・時尚／今昔比一比　LULU造型摔一跤　謝盈萱甜帥皆有型

專家說紅毯／LULU袖長變矮人奪三怪榜首　王少偉迷彩服像風流教官

金鐘･紅毯／周興哲穿「防彈背心」扮警察　大呼自己超想演壞人 金鐘・紅毯／吳姍儒深V閃亮禮服大秀性感　胸前「一條」超吸睛 金鐘．紅毯／王淨穿公主蓬裙不夠合身　慘變大隻佬　 金鐘・紅毯／ETtoday《聲林之王》強勢來襲　Gail戴皇冠「全身閃」美翻天 金鐘・紅毯／LULU穿Michael Kors閃亮紅毯　「下身失蹤」秀美腿 金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲 金鐘‧紅毯／曾珮瑜露肩又秀大長腿辣翻紅毯　開衩禮服襯出模特兒好身材　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面