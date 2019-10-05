金鐘･時尚／賈靜雯總值最高珠寶至霸　丁海寅冰棒別針好俏皮

▲壓軸登紅毯的賈靜雯，佩戴總值45,195,000元的伯爵珠寶至霸紅毯。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

本屆金鐘獎紅毯上，明星們穿戴珠寶走保守路線，沒有過於突兀或令人驚喜的搭配。壓軸出場的賈靜雯佩戴45,195,000元的伯爵（PIAGET）珠寶亮相，以全場總價最高珠寶至霸紅毯，最大亮點是鑲嵌2顆總重10.33克拉斯里蘭卡枕形切割藍寶石的Sunny Side of Life鑽石耳環，襯托她認為全身最迷人的部位—耳際至脖子的線條。

▲賈靜雯戴伯爵Sunny Side of Life系列藍寶石及鑽石高級珠寶耳環（左）19,100,000元，6.04克拉帕拉依巴碧璽戒指12,400,000元。（圖／伯爵提供）

不僅賈靜雯懂得以伯爵長耳環點綴，角逐迷你劇集／電視電影女配角獎的連俞涵，也選擇讓頸部留白，改戴De Beers Aura 垂墜式梨形車工鑽石耳環，顯得年輕活潑。

▲連俞涵佩戴De Beers Aura 垂墜式梨形車工鑽石耳環亮相，1,125,000元。

奪得生活風格節目主持人獎的李霈瑜與角逐女配角的曾沛慈，不約而同都以深V禮服搭配大件鑽石項鍊，李霈瑜戴的Hearts On Fire AERIAL白K金鑽石項鍊恰好與禮服花紋相呼；難得挑戰深V Chloe禮服的曾沛慈，則戴Boucheron飛瀑鑽石項鍊，讓她有安全感。

▲李霈瑜戴Hearts On Fire總值9,599,000元的珠寶美極了。

▲曾沛慈深V Choloe禮服搭配2410萬元Boucheron飛瀑鑽石項鍊吸睛。

男明星以佩戴珠寶胸針與名錶為主，身穿Paul Smith正裝的張軒睿別上海瑞溫斯頓（Harry Winston）Bird系列鑽石胸針，成功聚焦；而南韓男星丁海寅的選擇更有趣，在黑西裝上別上寶格麗（BVLGARI）冰棒造型的Gelati系列胸針，展現俏皮的一面。

▲張軒睿（上）穿Paul Smith西裝別上海瑞溫斯頓Bird系列鑽石胸針。（圖／攝影中心攝、海瑞溫斯頓提供）

▲南韓男星丁海寅戴寶格麗Gelati系列胸針展現俏皮性格，126,100元。（圖／寶格麗提供）