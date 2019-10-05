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金鐘．妝髮／蔡淑臻五官僵化、Lulu唇色中毒　化妝用力犯大忌

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▲▼ 金鐘．妝髮／女星化妝用力犯大忌 。（圖／三立提供）

▲女星典禮妝髮NG，絕對是致命錯誤。（圖／三立提供）

記者曾怡嘉／台北報導

第54屆金鐘獎紅毯星光熠熠，女星無不使出渾身解數比美，除了禮服要選對，妝髮更要搭配得宜。可惜有幾位妝髮打扮過於用力，不只拖垮顏值，一不小心還老了好幾歲！

▲王識賢、蔡淑臻。（圖／翻攝自2019第54屆廣播電視金鐘獎YouTube）

▲蔡淑臻妝髮太用力，毀了精緻臉蛋。（圖／翻攝第54屆廣播電視金鐘獎YouTube）

▲王識賢、蔡淑臻。（圖／攝影中心）

蔡淑臻身著linwei-wedding訂製禮服現身，露出大腿根部，性感度全開。但和服裝相比，妝髮卻差強人意，編髮使得臉部比例變得奇怪，胎毛瀏海也因為過濕而不對勁。修容和打亮下手太重，讓原先的漂亮五官僵化。

曾珮瑜。（圖／翻攝自2019第54屆廣播電視金鐘獎YouTube）

▲臉和身體有色差，化妝師要檢討。（圖／翻攝第54屆廣播電視金鐘獎YouTube）

▲曾珮瑜。（圖／攝影中心）

曾珮瑜的妝髮照理來說很安全，但是細節出了點問題，眉毛太粗太man，刻意修剪的眉型不夠自然，膚況雖然很棒，卻犯了臉和身體不同色的尷尬錯誤，粉底選色太白，搭配她的健康膚色，顯得格格不入。

▲▼Lulu、黃路梓茵金鐘戰袍。（圖／好看娛樂提供）

▲暗黑系的妝容不太適合Lulu。（圖／好看娛樂）

▲LULU,金鐘,金曲,金馬,謝盈萱。（圖／攝影中心攝）

原是妝髮三美熱門的Lulu，今年妝容顯得過分沉重，或許想和黑色服裝做搭配，因此唇色選擇帶了點個性的中毒色調，眼妝也較以往來得稍濃，卻顯得壓小眼型，可惜了她原本的活潑氣息，整體看起來像老了5歲。

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