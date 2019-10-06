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金鐘・紅毯／個人意見笑虧Lulu烏骨雞　吳慷仁新戲演「夏威夷國父」？

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時尚中心／台北報導

知名評論部落客「個人意見」常針對各大頒獎典禮的明星紅毯造型進行評論，精闢的獨到見解總是讓廣大網友期待不已。而今年的金鐘獎頒獎典禮，雖然被他稱讚「整體的時尚度令人驚艷」，但還有些人的造型還是偏離標準值，比如被他形容為「兒童歌唱才會出現髮型」的蔡淑臻，或是烏鴉又像烏骨雞的Lulu，他幽默的「個人意見」讓人看了會心一笑。

▲金鐘・紅毯／個人意見。（圖／三立提供）

▲蔡淑臻髮型被虧兒童歌唱比賽才會出現。（圖／攝影中心）

蔡淑臻

看到名模蔡淑臻的造型，個人意見說自己第一個感想是「這是1987年的兒童歌唱比較中年級組才會出現這種髮型啊！」雖然接著說她的粉紅禮服還算合理，但後來又補槍一句「什麼時候變成隋棠的？」讓他內心覺得好複雜，想問「到底誰幫她做的這個頭髮？」

▲金鐘・紅毯／個人意見。（圖／三立提供）

▲Lulu被評為像是烏鴉、烏骨雞、夜鷺。（圖／三立提供）

Lulu（黃路梓茵）

穿著Michael Kors Collection 亮片刺繡羽毛西裝外套的Lulu（黃路梓茵）則被個人意見設計了內心OS，像是瞬間醒悟自己猶如烏骨雞、烏鴉、夜鷺等各種鳥類。

▲金鐘・紅毯／個人意見。（圖／三立提供）

▲為新戲曬黑又剃髮的吳慷仁猛一看真的很像「國父」。（圖／攝影中心）

吳慷仁

近來為了新戲爆瘦、曬超黑又剃髮的吳慷仁，個人意見笑說新戲很有可能是演清朝海盜、樂天農民或是在夏威夷的國父。

▲王淨。（圖／攝影中心）

▲「學姊」王淨今日造型被讚大氣又青春。（圖／攝影中心）

特別的是，這次典禮有不少明星的造型他都給予好評，像是近來人氣高漲的「學姊」王淨，被讚讓人眼前一亮，完美駕馭超大澎裙，看起來大氣又青春，「我很期待接下來在更多頒獎典禮看到她。」

▲金鐘・紅毯／個人意見。（圖／三立提供）

▲金鐘・紅毯／個人意見。（圖／三立提供）

▲曾珮瑜、謝盈萱的造型個人意見都給好評，賈靜雯更是直接被指前三美。（圖／三立提供）

而身穿黑色亮片長禮服的曾珮瑜則讓他覺得很驚艷，造型性感又大器，華麗的珠寶和乾淨髮型，加上衣服的流動感，整體很恰到好處；演技派女星謝盈萱也被讚黑色西裝褲裝搭配紅唇和閃亮鑽石的中性風格非常成功；至於賈靜雯，他則直接說就是「今天前三美」！

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