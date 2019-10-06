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限時36小時下殺66折！「Her和她」電商平台超特價　800元帶回研磨機

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▲Her和她特賣。（圖／公關照）

▲「Her和她」電商平台下殺66折，歡慶ETtoday《聲林之王》奪金鐘。（圖／公關照，以下同）

時尚中心 / 綜合報導

周年慶正熱，懶得上街人擠人，最簡單的方法就是網購，過癮血拼又不費力。為歡慶ETtoday《聲林之王》奪下金鐘獎最佳綜藝節目大獎，電商平台「Her和她」限時36小時瘋狂下殺66折，Elizabeth Arden （雅頓） 21天霜499元，超可愛的HELLO KITTY研磨機800元有找，從保養買到家用，通通幫你打理好。

►點下去買到手軟

▲Her和她特賣。（圖／公關照）

▲鍋寶蔬果研磨機HELLO KITTY版，特價785元（原價1190元）。

▲Her和她特賣。（圖／公關照）
▲雅頓21天霜，特價499元。

保養品是女孩兒必備，「Her和她」精心挑選多款熱銷商品，讓妳的臉蛋水嫩Q彈，資生堂百優精純乳霜長賣熱銷，是經典中的經典，櫃子裡不放個幾罐不安心，一年四季都需要美白，Kose雪肌精必備，在「Her和她」899元就買到，不用到日本也不用搶周年慶。

▲Her和她特賣。（圖／公關照）

▲資生堂百優精純乳霜，特價2,290元。

▲Her和她特賣。（圖／公關照）
▲Kose雪肌精，899元。

無論是為了環保還是一種習慣，保溫杯、酷冰杯都是日常生活中的實用物品，韓國現代熱銷的Twingo保溫瓶9件組，外型很有個性，整組包括保溫瓶、保溫杯、保溫罐、保鮮盒，還有專用保溫袋，滿足各種需求，原價2,980元，打完折1,966元帶回家，同樣在韓國大熱門的Pinja內陶瓷不鏽鋼行動酷冰杯，是可愛的淺粉、淺藍色，3個杯子1,042元，不買太對不起自己。

▲Her和她特賣。（圖／公關照）

▲韓國Twingo保溫瓶9件組，特價1,966元（原價2,980元）。

▲Her和她特賣。（圖／公關照）
▲Pinja內陶瓷不鏽鋼行動酷冰杯3件組，特價1,042元（原價1,580元）。

「Her和她」的特賣活動當然不只這些，這次準備了50項商品，以超低的66折，或是極優惠的超值特價，開心慶祝ETtoday《聲林之王》受到金鐘獎肯定。優惠期間從10月6日中午12點，到10月7日晚上12點，限定36小時，手刀快衝，買到心花怒放。

►逛街血拼啦！

▲▼第54屆電視金鐘獎,綜藝節目獎,聲林之王。（圖／攝影中心）

▲ ETtoday《聲林之王》奪下金鐘獎最佳綜藝節目大獎。（圖／攝影中心）

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

關鍵字：

Her和她, 女性電商平台, 特賣, 聲林之王
fashion.net

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