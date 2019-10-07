Angelababy露肩空降釜山電影節！黑裙頒獎卻遭酸「像穿垃圾袋」

▲Angelababy（楊穎）步上釜山電影節紅毯，黑裙造型像是穿著垃圾袋。（圖／翻攝自微博@楊穎工作室）

記者鮑璿安 ／台北報導

女星Angelababy（楊穎）深邃五官和動人大眼，不論走到何處都能成為全場焦點，就連日前登場的釜山電影節也不例外，在各國眾多女星夾擊之下， Angelababy以一身DIOR黑色露肩禮服成功搶鏡，不過卻引來網友毒舌評論，「撞衫垃圾袋。」

▲Angelababy擔任釜山電影節頒獎人。（圖／翻攝自微博@DIOR）

南韓釜山電影節「2019 Asia Contents Awards」於3日隆重登場，除了大咖韓星，擔任頒獎嘉賓的大陸女星Angelababy也盛裝步上紅毯，褪去以往的甜美風格，Angelababy這回的妝容和髮型都頗為成熟，不僅擦上了大紅唇，也改用直髮備戰，整個人顯得神清氣爽，一舉一動都引來媒體瘋狂捕捉。

▲Angelababy選擇DIOR秋冬高級訂製服，卻因特殊材質撞衫垃圾袋。（圖／翻攝自微博@楊穎工作室）

Angelababy此次禮服則是選擇DIOR秋冬高級訂製服，無疑是品牌最佳代言人，斜肩剪裁展現出纖細的肩膀線條，即便全身黑色，禮服特殊的皺褶材質以及反光效果，讓普通的禮服瞬間多了趣味感，再加上蓬裙作為收尾，不乏公主氣息，卻多了一絲個性，成功在眾多韓星夾擊之下脫穎而出。然而照片一曝光，卻還是引起不少網友討論，「很像垃圾袋」、「還是公主風比較適合她」、「整套禮服都怪怪的。」

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