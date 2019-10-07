解救周一厭世感！「Her和她」電商超狂66折　限時36小時，買完心情大好

▲「Her和她」電商平台下殺66折，歡慶ETtoday《聲林之王》奪金鐘。（圖／公關照，以下同）

時尚中心 / 綜合報導

周一厭世感強烈，看著窗外藍天白雲很想繼續放假，但始終得面對現實，偷偷喘口氣最好的方法，非網購莫屬，當東西送來就像收到禮物，開箱感覺超好。電商平台「Her和她」為慶祝ETtoday《聲林之王》奪下金鐘獎最佳綜藝節目大獎，限時36小時瘋狂下殺66折，到10月7日晚上12點為止，完全是治療藍色星期一的解藥！

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