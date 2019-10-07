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解救周一厭世感！「Her和她」電商超狂66折　限時36小時，買完心情大好

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▲Her特賣。（圖／公關照）

▲「Her和她」電商平台下殺66折，歡慶ETtoday《聲林之王》奪金鐘。（圖／公關照，以下同）

時尚中心 / 綜合報導

周一厭世感強烈，看著窗外藍天白雲很想繼續放假，但始終得面對現實，偷偷喘口氣最好的方法，非網購莫屬，當東西送來就像收到禮物，開箱感覺超好。電商平台「Her和她」為慶祝ETtoday《聲林之王》奪下金鐘獎最佳綜藝節目大獎，限時36小時瘋狂下殺66折，到10月7日晚上12點為止，完全是治療藍色星期一的解藥！

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「Her和她」全館限時特價一定要把握，掃完一輪先把眼光放在保養品，資生堂百優精純乳霜是從媽媽到少女都愛用的「長青樹」，一罐2,290比免稅店還划算，可以孝親也可以自用，沒用過的也能趁優惠價試試看，搞不好從此成主顧。

▲Her特賣。（圖／公關照）

▲資生堂百優精純乳霜，特價2,290元。

保養很重要，保健也很重要，每天看完電腦滑手機，滑了手機再追劇，護眼成了必須。優適活靚亮葉黃素為游離型葉黃素，分子較小因此容易吸收，而且採用多重營養的概念，每天最多兩顆，讓世界持續多姿多彩。

▲Her特賣。（圖／公關照）

▲優適活靚亮葉黃素，60顆/盒，特價917元。

吃了葉黃素想保健，但追劇又想吃零食，放掉洋芋片，拿起綜合堅果吧！有幾園陽光綜合堅果，內含黑豆、黃豆、杏仁豆、腰果、山藥南瓜子，現在5包396元，一包不到80元，很值得囤一些，但記得顧及熱量，一次不要吃掉一包，小把解饞又補充營養、元氣，而且是密封袋口設計相當方便，放進包包裡帶出門也容易。

▲Her特賣。（圖／公關照）

▲有幾園陽光綜合堅果（70g/包），5包特價396元。

「Her和她」準備的當然不只這些，還有Mr.Smart小紫UV除蟎吸塵器、陶瓷不沾鍋4件組、東風極柔3層抽取衛生紙、舒酸定強化琺瑯質牙膏等等，無論住在家裡或在外租屋都很需要的家用品，也是超優惠價格。這麼多好康，會員刷卡還送購物金，逛完、買完心情一定大好，快點這裡血拼個過癮。

▲Her特賣。（圖／公關照）

▲韓國PN楓年陶瓷不沾鍋4件組，1,570元。

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關鍵字：

Her和她, 女性電商平台, 特賣, 聲林之王
fashion.net

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