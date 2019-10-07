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KITH聯合創辦人出價68億元　收購美國老牌精品百貨Barneys

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編輯／Duke

今年8月，國際知名百貨巴尼斯（Barneys New York）宣布申請破產保護後，便積極重整財務讓百貨能夠持續營業，這樣的窘境也反映實體店面與網路購物的激烈競爭，不過，時序轉到10月，巴尼斯似乎看到扭轉的契機，因為Kith的聯合創辦人山姆本阿夫拉罕（Sam Ben-Avraham）準備以美金2.2億元（約台幣68億元）的價碼收購巴尼斯百貨。

▲Kith的聯合創辦人收購巴尼斯百貨。（圖／翻攝自IG@barneysny、atriumnyc、Kith官網）

▲巴尼斯百貨8月申請破產保護。（圖／翻攝自IG@barneysny）

根據《華爾街日報》的報導指出，山姆本阿夫拉罕正與投資者合作，並籌措資金以利收購巴尼斯百貨，因為法院的競標截止日期為10／11。其中，此次的競標案包含與巴尼斯百貨紐約麥迪遜大道店和比佛利山莊店的房東達成協議，但仍需法院同意，而紐約麥迪遜大道店美金3000萬元（約台幣9.3億元）的租金，也被視為巴尼斯百貨破產的原因之一。

▲Kith的聯合創辦人收購巴尼斯百貨。（圖／翻攝自IG@barneysny、atriumnyc、Kith官網）

▲Kith的聯合創辦人收購巴尼斯百貨。（圖／翻攝自IG@barneysny、atriumnyc、Kith官網）

▲Kith聯合創辦人山姆本阿夫拉罕以美金2.2億元（約台幣68億元）的價碼收購巴尼斯百貨。（圖／翻攝自Kith官網、IG@barneysny）

目前巴尼斯百貨已經關閉大部分的分店，包括芝加哥、拉斯維加斯、西雅圖的分店，而比佛利山莊、舊金山、波士頓以及2間紐約分店則會繼續營業。

另外，山姆本阿夫拉罕其實大有來頭，他不但創立了男裝選貨店Atrium與Kith，同時還經營時尚平台Liberty Fashion＆Lifestyle Fairs，而擅長推動精品與街頭服飾合作的他，相當了解近年時尚產業的變化，因此收購巴尼斯百貨一事，便有不少人持著正面的態度看待。

▲Kith的聯合創辦人收購巴尼斯百貨。（圖／翻攝自IG@barneysny、atriumnyc、Kith官網）

▲Atrium選進不少品牌，包括Stone Island、PUBLIC SCHOOL等。（圖／翻攝自IG@atriumnyc）

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關鍵字：

BarneysNewYork, 巴尼斯百貨, 收購, 破產保護, Kith, 創辦人, 山姆本阿夫拉罕, 麥迪遜大道, 比佛利山莊, Atrium, LifestyleFairs
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