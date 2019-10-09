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交往最容易「被甩」星座Top 3 ！天蠍疑神疑鬼、牡羊慣性吵架最致命

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

戀愛雖然是兩個人的事，在一起需要雙方同意，分手卻只要一人先放手，就宣告破局，常常被分手的人或許性格都存在共通點，以下就公開最容易被甩星座Top 3 ，上榜的你要注意了！

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 天蠍座

天蠍在愛情中就像是個疑神疑鬼、沒有安全感的孩子，愛的不灑脫，即便任何事情在他們眼裡都已看得十分透徹，卻還是不願意放手，寧可留一具空殼，也不想得到分手事實，讓他們成為感情中最後的駐足者，哪怕對方已經到了下一任，自己卻還深陷其中。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 金牛座

金牛座在感情中扮演鑽牛角尖的角色，悶騷的他們不願意說出遇到的問題，只是一再的容忍和退縮，同時也讓對方摸不著頭緒，只能感受到忽冷忽熱的情緒，所以到了最後，似乎誰也不了解誰，造成被分手的悲痛局面，只能說金牛本身的性格需要磨合與溝通，才能在感情中長久。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 牡羊座

牡羊座的個性很直，而且嘴巴很笨，說的總是比想的更快一步傳到對方耳裡，也就造成了慣性吵架和撂狠話的局面，其實要說牡羊不愛，絕對不是，他們只是不善於表達自己，於是用衝動個性保護內心，然而對方不清楚的情況下，會覺得這段感情沒有回頭餘地，不需要再堅持下去了，造成無奈的分手局面。

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關鍵字：

星座, 運勢, 分手, 戀愛, 愛情, 男友, 女友
fashion.net

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