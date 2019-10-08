訂做一個自己的便當托特包　100種主餐菜色隨你配，還有限定令和口味

編輯／Emily 圖／翻攝自makers-base.com、IG@makersbase_taipei

T恤、包包上面印上食物的圖案總是特別療癒！食物的造型大多可愛童趣，肚子餓的時候，還可以看看圖案望梅止渴一下～日本文創店Makers' Base就提供了客製化的原創便當圖案設計，可以依照自己的想法，挑選各種便當菜隨意組合，設計出專屬於自己的便當圖案，做成獨一無二的托特包或衣服！

先來看看這張有多種美味便當的菜單，看了都快流口水了～雖然不能點來吃，卻可以將它們印在空白的衣服和包包上，是不是很讓人心動呢～

實際印在白素T和帆布袋上到底長怎樣呢？

蛋包飯便當

左邊白飯上有滿滿的蛋包淋上番茄醬，右邊的配菜也塞得滿滿的。有番茄、花椰菜、馬鈴薯沙拉，搭配香腸、炸蝦，顏色搭配起來很鮮艷，感覺超美味！

難道被討厭了嗎？便當

便當不一定要裝到滿，也可以反其道而行，發揮創意、做出有趣的組合！這款神似吵架中的情侶與夫妻才會出現的便宜，在飯上用海苔排了個愛字，但右邊卻只有個布丁和幾塊硬幣，搭配下方標題「不喜歡我嗎？」，畫面情境別有一番趣味～

如果看完這些現有的範例，你覺得太單調了，才不想和別人一樣～可以試著創造屬於自己的專屬便當喔！只要照著簡單四步驟，選擇相關的客製選項，就能製作出只屬於你的客製化商品。

步驟一：選擇物件

台灣有提供T恤、托特包兩款可以選擇，在日本還多了帆布斜背包。T恤有S、M、L三種尺寸，售價都是2750日圓。托特包有兩個大小，M是高30cm／寬25cm／無底，售價2200日圓，L是高40cm／寬35cm／底10cm，售價2750日圓。

步驟二：選擇便當盒

便當盒有方形和圓形兩種樣式，可以選擇要不要白飯。

步驟三：選擇配菜

便當菜色和道具豐富多樣，有多達100種可以選擇！最多可以挑選15個，如果重複選擇物件，則算兩次。配菜可以填在下面的配菜登記表中，想要擺放的位置、要放的數量、有沒有什麼特殊要求…都可以寫在上面讓設計師知道。

步驟四：想一個標題

便當菜色設計完了，可以在下方加入一個標題，不管是數字、漢字、日文平假名、片假名、羅馬字都可以，如果不想放標題也沒關係，可以只有圖案就好。

雖然不會煮好吃、擺盤又漂亮的便當，但選擇圖案來編排還是很可以，簡單發揮創意就能穿上專屬便當T、手拿便當托特包，喜歡的話快到Makers' Base官網訂製唷！

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