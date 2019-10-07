去黑頭小心爛臉、抹眼下會長肉芽！踢爆凡士林N個錯誤用法

▲選擇適合自己膚質的保養品，盲目跟風可能導致爛臉。(圖／翻攝自小紅書，以下同）

編輯／Lily

凡士林真有那麼神奇？先前凡士林被追捧為保養神物，據說能去黑頭、去脖紋，甚至還能增長睫毛。許多網友親試後發現很雷，效用真不如網路相傳的萬能，別亂用凡士林，小心保養無效，還讓膚況越來越糟。

1.去黑頭粉刺

聽說凡士林去黑頭超管用，但許多網友親試後卻發現粉刺越來越多，凡士林其實是礦物油，用以油溶油方式去黑頭，或許黑頭真的出來了，不過凡士林推進去了繼續堵，甚至連健康毛孔也堵上。

2.取代眼霜



眼霜的最大功用就是滋潤和緊緻眼周肌膚，而清爽好吸收的眼霜質地更是挑選標的，但若要拿凡士林來取代眼霜，肯定對凡士林有太大誤解，滋潤或許有幫助，但是去除紋路就太誇大了。

3.增長睫毛

許多人分享塗抹凡士林，睫毛真的長長了，因為裡面含有維他命E，但若想真的見效，為什麼不直接拿維他命E來塗？或許有人睫毛天生捲翹纖長塗了有感，但大部分女生塗了凡士林之後，反而會黏黏的沾在下眼皮，感覺不舒適。

4.當作面膜

鄧紫棋曾經在小紅書分享，她薄敷一層凡士林來急救缺水肌膚，用作偶發的急救滋潤或許還不錯，但真的不能太常使用，一個月1~2次就夠了。

5.自製香膏

網路上有人分享取出適量凡士林，並噴上適量香水之後，冰在冰箱中製成香膏，網友實測發現，這樣做會影響香水原來的味道，塗在肌膚上會很油。

凡士林正確用法，可以塗抹手腳乾裂、指甲邊緣軟化死皮，染髮的時候也可塗在髮際線、耳朵邊緣，幫助阻隔染劑直接染上肌膚 ，鼻腔乾燥時塗抹，效果也不錯。

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