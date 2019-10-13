巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」　OL實用款必收



▲巴黎搶先瞧瞧LONGCHAMP微型水餃包。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／巴黎報導

LONGCHAMP甫於紐約時裝周發表2020春夏系列，緊接著就將服飾全都運回巴黎總部舉辦媒體發表會，讓大家近距離仔細瞧瞧春夏新包與新衣的美。其中，超迷你尺寸的「水餃包」是此次討論度最高的話題版本，以往並沒有出現過，能一手掌握的尺寸，比迷你更迷你，「微小尺寸」是裝可愛必備款。

▲LONGCHAMP將於明年春夏起推出超多小尺寸包款，其中微型水餃包在時裝周引爆話題。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）



「微型水餃包」若要談實用性，給人太過誇飾的感覺，不妨把它想成一個可以簡化大包小包的神器，捨棄過多不需要的裝備，配合包款一切從簡，或許是一個不錯的提議。

▲要說比小尺寸還更小的微型包能裝什麼，可能真的太難想，不過可當作是一個一切從簡的神器，簡化出門必備物品，會比想塞下什麼更容易。（圖／記者張妤瑄攝）



從外觀來看，與正常尺寸的水餃包設計無太大差異，打開後的容量除了可以當零錢包使用外，能放入口紅、USB，對於OL來說，是一個上班途中需要外出時，裝備從簡的好物。

另外，若真的覺得想放什麼太過困難，不如想成是一個包包掛飾，能放在一般尺寸的水餃包外，互相輝映營造趣味感，也能與其他包款搭配，也是一款有一點點功能的配飾。

▲除了手拎著也能當作掛飾。（圖／記者張妤瑄攝）



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綜觀全系列，LONGCHAMP在服裝方面多了更多運動活力，還推出拳擊長靴等；顏色運用上也用了更多粉紅、薄荷綠強調清新形象；包款除了經典水餃包推出迷你尺寸外，全系列皆主打小尺寸。整體而言，看得出想向下深耕年輕族群的野心。

▲2020春夏推出許多小尺寸包款，採用青春的糖果色系，並用招牌竹節作為重要點綴。（圖／記者張妤瑄攝）

