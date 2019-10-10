藤原浩新牌RAMIDUS聯名包曝光！確定追加大阪店

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近日新登場的潮流品牌「RAMIDUS」前身為潮流教父藤原浩與吉田吉藏共同主導的HEAD PORTER，因此還沒正式開店已經很受矚目，最近再度釋放消息，表示將以全新設計重返市場之外，曾經攜手Fragment Design、WOLF’S HEAD以及LOOPWHEELER的合作商品也將一併回歸，同時大阪也會開設全新店面「RAMIDUS OSAKA」吸客。

▲除了原宿店以外，「RAMIDUS OSAKA」即將向大家見面。（圖／翻攝自RAMIDUS TOKYO）

根據品牌於官方IG公布的資訊，原先位於日本原宿的HEAD PORTER原宿專賣店，目前正在整修中，而新品牌RAMIDUS的店點位置，將同樣設立於舊址原宿專賣店，並在10／11正式開幕。

然而，新設計到底為何？近期官方也給出了相關圖片，像是類似「TANKER」系列的手提包、Fragment Design X RAMIDUS的托特包以及WOLF’S HEAD X RAMIDUS的預告，皆出現在官方IG上，有興趣的朋友，最近可以多加留意圖片的釋出喔！

▲類似「TANKER」系列的手提包。（圖／翻攝自IG@ramidustokyo）

▲3款不同配色的Fragment Design X RAMIDUS托特包。（圖／翻攝自IG@ramidustokyo）

▲WOLF’S HEAD X RAMIDUS聯名的設計，則無透露太多。（圖／翻攝自IG@ramidustokyo）

以全新設計回歸市場的RAMIDUS，預計將於10／11在日本原宿正式登場，而大阪店的開幕日期則為10／25。究竟新品牌能不能得到HEAD PORTER粉絲的喜愛，開幕當天就能見真章囉！

店點資訊

RAMIDUS TOKYO STORE

地址：東京都澀谷區神宮前3-21-12

營業時間：11：00-20：00

RAMIDUS OSAKA STORE

地址：大阪府大阪市西區南堀江1-8-18

營業時間：12：00-20：00

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