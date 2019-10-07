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多喝水還不夠！外國研究：最佳美肌飲品竟是牛奶

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▲▼ 多喝水還不夠！外國研究：最佳美肌飲品竟是牛奶。（圖／Unsplash、翻攝自IG）

▲喝牛奶不僅能養顏美容，還能幫助睡眠。(圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash）

編輯／Lily　

換季保養最重要的就是保濕，除了臉上抹的保養品之外，飲食也十分重要，先前就有皮膚科醫師指出，多喝水是養出水潤肌膚的不二法門。但日前卻有外媒研究報導指出，牛奶內含的營養能使身體肌膚滋潤，效果更勝過水。

▲▼ 多喝水還不夠！外國研究：最佳美肌飲品竟是牛奶。（圖／Unsplash、翻攝自IG）

▲多喝水有益健康，但喝過量對身體沒好處。(圖／Unsplash）

能讓肌膚保持滋潤的飲品居然不是水？這個研究幾乎顛覆了保養觀念，想要瘦身、美肌，多喝水的確是加分利器，攝取足夠水分能帶動身體循環，加速排出累積在體內的廢物，對大家來說，水是百利無一害的飲品。

▲▼ 多喝水還不夠！外國研究：最佳美肌飲品竟是牛奶。（圖／Unsplash、翻攝自IG）

▲牛奶好處多多，但喝多有變胖疑慮。(圖／Unsplash）

不過最近根據外媒報導，水其實並不是最能滋潤身體肌膚飲品，若希望肌膚能長期維持在潤澤狀態，牛奶才是第一名。牛奶中含有糖分、蛋白質和脂肪，這些成分比水更能對肌膚起作用。

▲▼ 多喝水還不夠！外國研究：最佳美肌飲品竟是牛奶。（圖／Unsplash、翻攝自IG）

▲維持心情愉快也能養出美麗肌膚。(圖／翻攝自IG/aoi186）

但若是要瘦身，牛奶還是得控制份量，牛奶內的糖分會刺激胰島分泌，胰島素分泌後，鮮奶裡面的一些脂肪，還有其他成分，會比較容易轉成體內脂肪，即便想要美肌，適量攝取才是最好的。

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關鍵字：

牛奶, , 保濕, 美肌, 飲品
fashion.net

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