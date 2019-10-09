請勇敢的面對自己！妳在感情中最愛逃避的問題是什麼？

每當遇到問題，妳通常會用什麼態度在逃避呢？有的人很可能會習慣回答：「不知道」「看著辦！」或是沉默不回答，但在關係中一旦逃避問題久了，可能也會不清楚真正的問題點，並在某些狀況發生時，讓關係的基礎動搖，這次來看看妳在感情中最愛逃避的問題是什麼，並要提醒自己該是時候好好面對。

首先在心中默念一次問題，然後依直覺從五張牌中選一張





選好了嗎？

我們來看看妳選了哪張牌卡。

1. 權杖十



付出很多來感覺被需要

這個問題可能不只是在伴侶關係之間會出現，有可能在妳與人的關係裡，都容易用習慣一直付出，看似無條件的付出，但那背後卻隱藏著妳很渴望被人重視和需要的心態，但在關係中，一旦妳只懂得付出，卻不願學習怎麼接受時，其實反而是一種拒絕讓愛進入生命中的一種行為，是很矛盾。

因此當權杖十出現時，正在提醒著妳，開始要學習著做的剛好即可，享受在關係中，可以被愛著的感受，也讓伴侶有表現愛妳的機會，讓愛是可以雙向交流的，因為單向的愛，只能說是一種自以為的一種觀點和狀態，學習接受伴侶用他的方式在愛妳，也是需要花時間習慣的，但這卻會大大提升對彼此的了解。

2. 愚者



做決定前也需要考慮到另一半

妳擁有著冒險的精神，喜歡為自己的生命走出一條屬於自己的道路，但當妳在關係中，就不是一個人了，在做事情前也需要考量到伴侶，這對妳而言，卻彷彿綁住了妳，讓妳在心裡感到不自由、被受限，但當一味的帶著這樣的想法時，卻容易在關係中出現「尊重」的議題，因為在另一半眼中，妳的決定變成了不管別人感受，好像自己好就可以了。

愚者牌的出現，正在提醒妳這一點，關於生命的冒險是必須的，但如果只是停留在不考慮伴侶，只需自己決定就好的層面，雖然在外在的生活接觸了很多新事物，而感到精彩，但在內在並沒有真正的成長，那麼外在那些就成了一種感官上的刺激，而忽略生命真正的冒險，是關於突破自己原本的認知。

3. 聖杯七



猶豫不決，沒為自己的選擇負責

在聖杯七圖中的人，在還未散開的雲霧間，看著自己要選擇的是什麼，代表著妳在關係中可能存在最大的問題是，妳常處於猶豫不決的狀態，而害怕為自己的下個決定，當這樣的問題出現在關係中，伴侶會承受較大的責任和壓力，容易失衡與不滿，反之，也可能妳所遇到的伴侶是這樣的狀況，反之妳讓自己也陷入這樣較大的壓力之中。

當關係中在大部分的時候，是其中一人需決定和承擔時，那麼之間會有許多問題產生，學習著在關係中建立共識，一起承擔生命共同相處的部分，是個重要的成長過程，而這也會讓關係更為穩固，也能感受到什麼時共同的心意。

4. 聖杯國王



別緊抓著過去放到現在的關係中

很有可能在過去的成長環境，或是在以前的關係中，妳曾經有個創傷，但這個傷痛依然存在卻被妳忽視，妳並沒真正的療傷，而在進入現在的關係時，就容易帶入現在的關係中卻不自知，有時妳的伴侶或許會覺得，妳看他時並沒這麼客觀，但卻無法說清是為何，因為這樣的痛只有妳自己最清楚。

因此當聖杯國王出現時，再提醒著妳，別帶著創傷去到下一個關係中，因為這會讓關係變得容易停滯不前，而是願意面對內心的那些，或許在處理自己內在時，會有很多的不舒服，但唯有這樣的過程，才能更坦然面對自己和親密關係。

5. 錢幣騎士



有時不通情達理，忽略情感的重要性

當選到錢幣騎士時，妳有時可能太過於重視自己認為的道理了，而這也容易讓對方感到不通情達理，妳認為對或錯很重要，可是愛情中，如果要把許多事情分對錯時，卻容易讓彼此的關係僵硬，而很難溝通，而這也造成關係中的一種逃避，妳會緊抓自己認為的對，而沒去看見真正的問題所在。

或許妳可以想想看，為何妳認為的對錯，比關係來的重要，當證明了妳是對的時候，贏到了什麼呢？換個角度看時，每個人都會有自己認為的對，那麼該是以誰的想法為主呢？或許讓自己多點彈性變通，也才能讓自己放輕鬆一些，看見自己在感情中的問題所在。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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