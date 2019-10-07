袁艾菲甜喊老公「接送超準時」　用SWATCH當夫妻錶閃翻天

▲新婚人妻袁艾菲演繹Swatch SKIN Irony 新錶，自爆婚後趣事。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

女星袁艾菲今年（2019）愛情事業雙豐收，因戲劇《我們不能是朋友》討論度飆升，也在年初悄悄晉升人妻，7日更受邀為知名手錶SWATCH站台，演繹新款 Skin Irony系列新品，私下就是品牌愛好者的她坦言，「人生第一隻錶就出自SWATCH。」

▲袁艾菲偏好SKIN Irony 42mm大裱面，男女都能戴。（圖／品牌提供）

35歲的女星袁艾菲在今年初升格人妻，新婚不到8個月，這回演繹SWATCH新品，臉上喜悅藏不住，她大方表示，「這次的 Skin Irony新品，錶面放大了，不僅戴上去更好看，男女都能駕馭。」也早就想好要送老公一隻黑色款式，當做夫妻錶，而私下就是品牌愛好者的袁艾菲，人生第一隻手錶就是SWATCH，「還記得那時是段考的獎勵，是橘色的非常好看。」

▲袁艾菲演繹情調紅款式，NT$5,350 。（圖／品牌提供）

而後被問到夫妻相處模式，袁艾菲露出幸福微笑，「我們相處就像朋友，最近工作忙，老公時常上演溫馨接送情，最重要的是，他這個人很守時，所以絕對不會遲到。」隨後袁艾菲謙虛補充，「我被他感染了守時的時間觀，但是在婚姻中應該是我的成長比較多，因為原本就比較不足，目前給自己打75分。」

▲ SKIN Irony 典雅金38mm／海軍藍42mm，均NT$5,350。（圖／品牌提供）

Skin Irony延續簡約風格，最大亮點就是推出了42mm大錶面，同時保留經典38mm，在造型上適合不同年齡層男女佩戴，為了迎合秋冬配色，也設計了勃根地紅、瀝青灰、袁艾菲佩戴的典雅金，材質上採用獨特的皮革、橡膠錶帶，讓日常佩戴之餘更有新意。

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