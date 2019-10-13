超夯BV「雲朵包」搶不到沒關係，還有5個類似款可以買

要講到今年最夯的包款，非雲朵包莫屬！這款由 Bottega Veneta 新創意總監 Daniel Lee 操刀設計的 The Pouch 包包，外型澎潤可愛，就像一朵輕柔的雲，所以被網友取名為雲朵包，不過也有人覺得它像水餃，所以也被叫做水餃包。
當雲朵包在今年春夏推出時立刻引發一陣熱烈討論，更是各大街拍最常看見的包款，現在依舊一包難求，經常一上架就被搶光，火紅程度不言而喻。不過沒有關係，以下柯夢波丹小編就來幫大家整理，除了 BV 外，還有哪幾款類似的包款可以挑選喔！
Bottega Veneta 今年推出了各種顏色、各種大小的雲朵包，不論你是哪一種風格路線的人，都能輕鬆找到適合自己的。
新一季的編織雲朵包款有不少亮眼的飽和色系，外型搶眼百搭，拿著它走在路上保證回頭率百分百！
雲朵包最經典的背法就是當手拿包，但由於它的外型設計，底部很澎圓，所以非常好拿，完全不用擔心。夾在腋下時髦，也可以用手拿著，展現隨興感，讓你不管怎麼背、怎麼拿，隨便都能成為街拍達人。
其實雲朵包能這麼火紅，全都要歸功於新任創意總監 Daniel Lee，他在 2018 年接任總監後，立刻讓 Bottega Veneta 這個品牌大翻盤，接連帶起方頭鞋、雲朵包的風潮，使 BV 討論度大大提升。
不過由於 Bottega Veneta 的雲朵包實在太熱賣了，常常一包難求、想要買到可能都需要排隊好幾個月！以下小編就來幫大家整理幾個還有其他類似雲朵包的包款，讓大家有更多選擇！
Céline Purse Clutch
雖然雲朵包是 Daniel Lee 來到 Bottega Veneta 之後設計的首款包袋系列，但在設計上其實跟他在前公司 Céline 曾經推出的 Purse Clutch 包款有著異曲同工之妙，都是這種簡約、輕柔的風格。
Rejina Pyo
來自韓國設計師的倫敦新銳極簡設計品牌 Rejina Pyo 所推出的 Nane Bag 包包系列，圓圓的包身搭配蝴蝶結的手柄相當俏皮可愛，當初這款包包的設計靈感來自於日本的飯兜布，不過外型看起來，可是跟雲朵包有種相似的感覺呢！
▲Rejina Pyo Nane Bag蝴蝶結手拿包，約NT$21,124
Mansur Gavriel
以水桶包走紅的紐約包包品牌 Mansur Gavriel 也有這樣類似雲朵包的包款，這款 Protea Bag 包包開口抓皺設計，能手拿、也可以肩背，價格更是親民許多！讓女孩們想要入手也不會有壓力！
Mansur Gavriel 在 8 月推出的這款粉嫩珊瑚色「Lambskin Cloud Clutch」雲朵包網路詢問度爆表！目前也是銷售一空～只能等下一波新品上架快搶了！
▲Mansur Gavriel粉色肩背（手拿）包，約NT$18,767
▲Mansur Gavriel黑色肩背（手拿）包，約NT$21,558
台灣有些網拍包包品牌也有推出雲朵包的類似款，設計上與 Bottega Veneta 有些許差異，但還是以這樣澎鬆圓潤的外型為主，給予女孩們更多平價選擇，喜歡的人不妨參考看看喔！
▲XANADU抓皺包口兩背式包包 - 雲朵包（四色），NT$1,880
文／柯夢波丹 圖／IG@MANSURGAVRIEL、@SISLIFE_STUDIO
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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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