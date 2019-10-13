超夯BV「雲朵包」搶不到沒關係，還有5個類似款可以買

要講到今年最夯的包款，非雲朵包莫屬！這款由 Bottega Veneta 新創意總監 Daniel Lee 操刀設計的 The Pouch 包包，外型澎潤可愛，就像一朵輕柔的雲，所以被網友取名為雲朵包，不過也有人覺得它像水餃，所以也被叫做水餃包。

當雲朵包在今年春夏推出時立刻引發一陣熱烈討論，更是各大街拍最常看見的包款，現在依舊一包難求，經常一上架就被搶光，火紅程度不言而喻。不過沒有關係，以下柯夢波丹小編就來幫大家整理，除了 BV 外，還有哪幾款類似的包款可以挑選喔！

在 Instagram 查看這則貼文 莫莉 Molly Chiang（@molly_chiang）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 1 日 下午 9:49 張貼

Bottega Veneta 今年推出了各種顏色、各種大小的雲朵包，不論你是哪一種風格路線的人，都能輕鬆找到適合自己的。

新一季的編織雲朵包款有不少亮眼的飽和色系，外型搶眼百搭，拿著它走在路上保證回頭率百分百！

在 Instagram 查看這則貼文 InternStyles（@internstyles）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 15 日 上午 2:21 張貼

雲朵包最經典的背法就是當手拿包，但由於它的外型設計，底部很澎圓，所以非常好拿，完全不用擔心。夾在腋下時髦，也可以用手拿著，展現隨興感，讓你不管怎麼背、怎麼拿，隨便都能成為街拍達人。

其實雲朵包能這麼火紅，全都要歸功於新任創意總監 Daniel Lee，他在 2018 年接任總監後，立刻讓 Bottega Veneta 這個品牌大翻盤，接連帶起方頭鞋、雲朵包的風潮，使 BV 討論度大大提升。

不過由於 Bottega Veneta 的雲朵包實在太熱賣了，常常一包難求、想要買到可能都需要排隊好幾個月！以下小編就來幫大家整理幾個還有其他類似雲朵包的包款，讓大家有更多選擇！

Céline Purse Clutch



在 Instagram 查看這則貼文 Zandra（@z.zzandra）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 30 日 上午 10:06 張貼

雖然雲朵包是 Daniel Lee 來到 Bottega Veneta 之後設計的首款包袋系列，但在設計上其實跟他在前公司 Céline 曾經推出的 Purse Clutch 包款有著異曲同工之妙，都是這種簡約、輕柔的風格。

Rejina Pyo

來自韓國設計師的倫敦新銳極簡設計品牌 Rejina Pyo 所推出的 Nane Bag 包包系列，圓圓的包身搭配蝴蝶結的手柄相當俏皮可愛，當初這款包包的設計靈感來自於日本的飯兜布，不過外型看起來，可是跟雲朵包有種相似的感覺呢！

▲Rejina Pyo Nane Bag蝴蝶結手拿包，約NT$21,124

Mansur Gavriel

在 Instagram 查看這則貼文 BRANDSFORHANDS（@brands4hands）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 22 日 上午 7:10 張貼

以水桶包走紅的紐約包包品牌 Mansur Gavriel 也有這樣類似雲朵包的包款，這款 Protea Bag 包包開口抓皺設計，能手拿、也可以肩背，價格更是親民許多！讓女孩們想要入手也不會有壓力！

在 Instagram 查看這則貼文 Mansur Gavriel（@mansurgavriel）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 21 日 下午 1:31 張貼

Mansur Gavriel 在 8 月推出的這款粉嫩珊瑚色「Lambskin Cloud Clutch」雲朵包網路詢問度爆表！目前也是銷售一空～只能等下一波新品上架快搶了！

▲Mansur Gavriel粉色肩背（手拿）包，約NT$18,767

▲Mansur Gavriel黑色肩背（手拿）包，約NT$21,558

台灣有些網拍包包品牌也有推出雲朵包的類似款，設計上與 Bottega Veneta 有些許差異，但還是以這樣澎鬆圓潤的外型為主，給予女孩們更多平價選擇，喜歡的人不妨參考看看喔！

▲XANADU抓皺包口兩背式包包 - 雲朵包（四色），NT$1,880

文／柯夢波丹 圖／IG@MANSURGAVRIEL、@SISLIFE_STUDIO

秋冬碎花洋裝繼續燒！韓國IG網紅示範如何把「碎花洋裝」穿出清新文藝感？這10種搭配技巧快學起來！

「英倫男神」裘德洛18歲愛女美翻天！出席巴黎時裝周超高顏值+名模氣場驚艷眾人

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》