HOT・Stuff／王心凌超愛的英國手提包女王　「貝殼包」超有女人味

▲LULU GUINNESS貝殼包是今年秋冬主打。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）



記者張妤瑄／台北報導

有英國「手提包女王」美譽的LULU GUINNESS，一直以來用各種可愛活潑的風格吸粉，台灣頭號粉絲就是女星王心凌，常常背上LULU GUINNESS的設計裝嫩，俏皮感十足。細數曾經推出的包款，包括可愛的娃娃臉孔、貓咪後背包、草編人頭、紅唇包等，都是近年經典。

其中，「紅唇」與「口紅」更是標誌性元素，顯眼的特色讓拎上LULU GUINNESS的妳，很快就能被注目，秒成為街頭潮妞！2019秋冬，LULU GUINNESS推出可愛的「貝殼小包」，以偏向半圓形輪廓的貝殼造型打造圓潤優雅的包身線條，並從側邊露出小巧的「口紅頭」，從小地方認名出處，可愛中又有獨特風格。

▲拉鍊處的「口紅」相當具有代表性，也是可愛的重點。（圖／翻攝官方IG、品牌提供）



「貝殼包」採用單邊提把，金色的五金配上與包身同色系的把手，外觀十分具有女人味；另外，也附有鏈袋背帶，想輕鬆使用又想保持優雅女人味時非常適合。LOGO小小的點綴在「正面貝殼」下方，低調留名，僅用超有特色的設計與口紅拉鍊頭，透露自己的名字。

▲貝殼包除了提把之外，也附有鏈袋，不論拎著或是背著，都有優雅女人味。（圖／翻攝官方IG）



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配色方面共推出三款，一款為經典的黑紅配，另兩款為藍色系，分別為水藍Ｘ丹寧色與白色Ｘ天空藍的深淺同色調配色，前者適合喜歡更跳造型的女生，後者則適合喜歡低調有層次風格的女孩。

▲LULU GUINNESS貝殼包，售價NT$15,800元。（圖／翻攝官方IG、品牌提供）

