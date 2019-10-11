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陳喬恩曬「巴掌腰」好逼人　4招甩開易胖體質瘦出新低點　

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▲陳喬恩 。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

 有「電視劇女王」之稱的陳喬恩出道已經快將18年了，這18年以來她除了一直忙於鑽研演技，更要努力減肥來維持美好身段，屬易胖體質和貪吃的陳喬恩對減肥的付出比一般人更要多呀～

出道時的陳喬恩帶點嬰兒肥，更經常被網友嘲笑説「發福了」、「沒有P圖竟然是個大媽」，這些負面的評論陳喬恩都放在心上，更化為減肥的原動力！

陳喬恩直認自己很貪吃，更愛吃甜食，在她微博上也不難找到她大吃大喝的照片，從這邊就可以看的出來貪嘴的陳喬恩，想要減肥對她來說需要花多大的努力．

而自2002年開始，陳喬恩一直在減肥、反彈、再減肥、再反彈的道路上漸行漸遠，加上年紀漸長，不管陳喬恩再怎樣努力，也很難在體重上有任何突破。

而向來對身材總是努力要求的陳喬恩，最近開心的在微博上公開自己的體重，因為她的跌破體重新低：「這是姊姊幾年來第一次下了100斤啊，減肥減到老漢涙兩行……我的目標是47公斤，我行！」

▲陳喬恩 。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

而陳喬恩的工作室也貼出兩張喬恩工作時的花絮照，照片中身穿貼身上衣和修腰A字長裙的陳喬恩，露出了驕人的螞蟻腰，而身旁的工作人員更將手掌放在她身後，呈現出「巴掌腰」的效果。

但陳喬恩依舊不放過自己，期許自己還要再瘦一點才達到自己的目標，但這突破性的減肥進度不止鼓舞了陳喬恩自己，也加強了我們減肥的決心...

究竟天生易胖體質的陳喬恩，又超過了40歲，到底是怎樣瘦下來的呢？這次整理了陳喬恩的減肥方式一起來看看．

6點後不進食

陳喬恩曾經試過很多不健康的節食方法，結果卻是反彈又傷身，之後她便開始重新調整飲食習慣，自晚上6點之後就絕不再吃東西，這個方法對於瘦肚子其實滿有效的．

平時，陳喬恩則會依照專業營養師的餐單來進食，而有空的時候，她更會親自烹調瘦身餐，工作時通常都自備飯盒，盡量減少吃外食的機會，才不會讓身體有機會吸收邪惡的高熱量．

陳喬恩的減肥餐會以蔬菜和海鮮類為主，而她最愛的菜式就是蚵仔薑湯和菠菜炒蝦米，清爽又好吃，重點是熱量很低但卻營養足夠，不像是一般的減肥餐會讓人吃的很痛苦．

戒糖飲食

陳喬恩為了減肥，不惜戒掉她最愛的甜食，她曾在微博表示自己連做夢也想著珍珠奶茶，可想而知她有多愛吃糖，但全憑她的意志，最終都能成功戒糖。

其實甜食除了熱量高，更容易引起血糖上升，血糖一升高，脂肪就更容易堆積，而且一不小心還會攝入過多熱量，因為血糖不隱定會容易出現肚子餓的錯覺，引起暴飲暴食，所以戒糖絕對是減肥的關鍵。

每天都要喝杯熱茶

不喝飲料的陳喬恩，除了水之外，唯一每天喝的就是一杯現泡的熱茶，可以依自己的喜好選擇茶葉來泡，除了解渴增加體內水含量、減少食物脂肪的吸收．

而喝茶的時間點，也建議選擇「運動前」喝，可幫助燃燒脂肪，不要再飯後立刻喝茶，這樣會降低身體鐵質吸收喔。

適時的運動

想要減肥尤其突破減肥的停滯期，就是要靠運動！但陳喬恩說自己不是熱愛運動的人，但會選擇一些居家運動來做，像是瑜珈或是跟著影片一起做一些練肌耐力的運動，有時也會約朋友一起打羽毛球．

 文／柯夢波丹　圖／陳喬恩微博、IG

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 陳喬恩, 瘦身, 戒糖, 運動
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