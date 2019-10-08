全聯Ｘ北歐家居品牌MOZ sweden集點來了！雙層運動旅行袋太實用必搶

《全聯》這次全新推出的集點活動，完全是旅遊的好良伴！攜手北歐的家居設計品牌《 MOZ sweden》，自10月4日起推出獨家2波「MOZ系列商品」換購活動。集點活動從10月4日至12月5日，只要持福利卡至全聯購買用品單筆每滿100元就可獲得1用品積分，累積3積分起即可加價換購指定MOZ商品一款。

■第一波（2019/10/04）起換購「MOZ多用頸枕」、「 MOZ雙層運動旅行兩用包」

■第二波（2019/10/18）起換購「MOZ旅行盥洗吊式收納袋」、 「MOZ旅行收納袋五件組」

第一波﻿換購：雙層運動旅行兩用包







■換購方式：集滿3積分+199元換購，集滿6積分+149元換購

■尺寸：長38x寬16x高27CM (±5%)

■數量：20,000件

■市價：850元

▲（左）雙層運動旅行兩用包 藍、（右）雙層運動旅行兩用包 咖啡



第一波﻿換購：多用頸枕



■換購方式：集滿3積分+249元換購，集滿6積分+189元換購

■尺寸：頸枕-長28x寬28x厚度8CM (±5%) ，帽子-長24x寬24CM (±5%) ，方枕-長27x寬20x厚度10 CM (±5%) ，玩偶-長36x寬28x厚度12 CM (±5%)

■數量：15,000件

■市價：1200元

▲（左）多用頸枕 藍、（右）多用頸枕 咖啡

附有帽子式的頸枕，也能變身成為可愛麋鹿抱枕！

第二波﻿換購：旅行收納袋五件組



■換購方式：集滿3積分+179元換購，集滿6積分+119元換購

■尺寸：中網袋-長35x寬28x高10CM(±5%) ，小網袋-長32x寬22x高12CM(±5%) ，中扁袋-長29x寬19.5CM(±5%)，小扁袋-長26.5x寬15.5CM(±5%) ，束口袋-長33x寬25CM(±5%)

■數量：15,000件

■市價：650元

▲（左）旅行收納袋五件組 綠、（右）旅行收納袋五件組 藍

第二波﻿換購：旅行盥洗吊式收納袋﻿



■換購方式：集滿3積分+149元換購，集滿6積分+99元換購

■尺寸：長23x寬9x高17 CM (±5%)

■數量：20,000件

■市價：550元

▲（左）旅行盥洗吊式收納袋 藍、（右）旅行盥洗吊式收納袋 綠

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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