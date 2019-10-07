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麥可B喬丹超愛《火影忍者》！COACH為他推出聯名　嗚人外套、血輪眼腰包帥炸

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編輯／Duke

美國品牌Coach的皮件一直都是年輕朋友的首選，原因不外乎價格便宜、樣式簡單。最近，為了迎合年輕人與全球代言人Michael B. Jordan（麥可B喬丹）的喜愛，Coach便正式推出與Michael B. Jordan的首次聯名系列，並且是以動漫《火影忍者》為主題打造。

系列的設計靈感來自Michael B. Jordan的成長背景以及對於《火影忍者》的喜愛，因此雙方打造了一系列的服飾、鞋款與皮件，包括大衣、丹寧外套、長褲、帽T、T-Shirt、後背包、腰包、鞋款等。而設計除了人物圖案之外，還以Coach Retro C圖案結合主角漩渦鳴人「九尾化」、「仙人模式」的眼睛以及「萬花筒血輪眼」作為聯名主軸。

▲Coach X Michael B. Jordan《火影忍者》聯名系列。（圖／翻攝自Coach官網）

 

▲大衣，售價為台幣59,800元。（圖／翻攝自Coach官網）

▲Coach X Michael B. Jordan《火影忍者》聯名系列。（圖／翻攝自Coach官網）

▲丹寧外套，售價為台幣32,800元。（圖／翻攝自Coach官網）

▲Coach X Michael B. Jordan《火影忍者》聯名系列。（圖／翻攝自Coach官網）

▲長褲，售價為台幣11,800元。（圖／翻攝自Coach官網）

▲Coach X Michael B. Jordan《火影忍者》聯名系列。（圖／翻攝自Coach官網）

▲帽T，售價為台幣11,800元。（圖／翻攝自Coach官網）

▲Coach X Michael B. Jordan《火影忍者》聯名系列。（圖／翻攝自Coach官網）

▲Coach X Michael B. Jordan《火影忍者》聯名系列。（圖／翻攝自Coach官網）

▲T-Shirt，售價皆為台幣3,900元。（圖／翻攝自Coach官網）

▲Coach X Michael B. Jordan《火影忍者》聯名系列。（圖／翻攝自Coach官網）

▲後背包共有黑、綠2色。（圖／翻攝自Coach官網）

▲Coach X Michael B. Jordan《火影忍者》聯名系列。（圖／翻攝自Coach官網）

▲Coach X Michael B. Jordan《火影忍者》聯名系列。（圖／翻攝自Coach官網）

▲腰包，售價皆為台幣14,800元。（圖／翻攝自Coach官網）

▲Coach X Michael B. Jordan《火影忍者》聯名系列。（圖／翻攝自Coach官網）

▲休閒靴，售價皆為台幣16,800元。（圖／翻攝自Coach官網）

而Michael B. Jordan會喜愛《火影忍者》的原因，並不是因為單因為劇情好看，而是主角漩渦鳴人一路走來的心路歷程，就像Michael B. Jordan以門外漢之姿進入到好萊塢產業一樣，因此這個日本人氣動漫在他心中有著無法抹滅的地位。

目前Coach X Michael B. Jordan《火影忍者》聯名系列已經在台上市，有興趣的朋友都可以到官網尋找喜歡的樣式或是到全台各大專櫃摸摸看實品，而售價區間則為台幣3,900元到台幣105,800元不等。

此外，Michael B. Jordan不僅熱愛《火影忍者》，還喜歡收藏各式各樣的球鞋，先前他參加美國潮流媒體《Complex》的「Sneaker Shopping」時，便花費美金4,295元（約台幣133,000元）買了Off-White X Nike Air Presto在內的4雙球鞋，此舉也驗證了他就是個不折不扣的鞋頭。

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關鍵字：

Coach, 皮件, MichaelB.Jordan, 火影忍者, 漩渦鳴人, 九尾化, 仙人模式, 萬花筒血輪眼, 好萊塢, SneakerShopping, Off-White, Nike
fashion.net

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