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「我老碰到這種事」　10個有毒想法讓你生活更不開心

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▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

▲生活總是有好有壞，不同思考會讓人生變得不一樣。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

生活有時真的不容易，但換個角度想，也許是我們的「念頭」決定我們對生活中80%的感受，身體的健康可以從飲食與運動著手，但心理的健康也不可忽視，打造正向的思考，專家表示我們必須重視自己會出現的10種「有害想法」，學會排解之後，生活會過得更快樂。

我老碰到這種事
這種想法通常若是負面的結果，是很有後座力的，因為這類思考會下意識的認為自己是「受害者」，更強化負面的想法，建議轉換成幽默的形容詞，像是「等下去買張樂透吧」之類。

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲不要讓自己一直沈浸在受害者的角色。

別人的人生都比我好
若總是從Facebook、instagram上推斷別人的生活，很容易就得出這種結果，然而沒有什麼想讓人炫耀的事，通常不會在社群媒體上PO文，不要相信表面的生活，然後直接下結論讓自己不開心，這樣就太玻璃心了。

等到這件事發生，我就會快樂了
不要把快樂跟任何目標綁在一起，成就感與快樂其實還是有分別的，做什麼事情才會「快樂」，這種念頭讓情緒變得危險。

早知道我就該…
有這種想法出現，反映了你現在的失望情緒，選擇沒有錯與對，最重要的是要知道回頭看不能解決任何事，只有往前邁進，一切才不會太遲，也才有日後成功的機會。

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲以正面態度放下過去，往前看才能真正有所幫助。

我等一下就會做
有時候真的覺得心情很懶，很想逃避，但把事情往後拖，其實會造成更大的心理壓力，不如先把事情完成，你會懶得更盡興。

真希望我有這樣的外表
現在社會中，外表或許是一項優勢，但沒有令人驚豔的外在，也不代表你的人生就會很悲慘，美有很多種定義，無論外表狀態如何，失去自信就真的什麼都沒有，告訴自己，我現在願意從新的角度思考這件事。

任何事，先作最壞的打算
面對事情，許多人喜歡先用災難性思考，或許先做心理建設會讓你有安全感，但建議做這樣的思慮之時，也一起想「若順利的話會是怎麼回事」，最壞跟最好的狀況都先設想，倘若最壞的狀況發生，怎樣都無法挽救，那就別想了吧，想也沒用。

▲兩性,女性。（圖／unsplash）

▲有心理準備不是壞事，但同時也要平衡考慮好的結果。

我不知道該怎麼做
人生總有辦法，用這種思考先慌了自己手腳，只會減低判斷力，解決方法其實很多種，事情不照你思考的方式發展，並不代表你就無法處裡。

你應該幫我解決問題
沒有人義務要幫誰解決任何事，不要綁架親情或愛情，叫別人來幫你扛責任，自己為自己找到快樂，是每個人人生中的課題。

沒有滿分，不如不做
事實上這句話很矛盾，因為沒有之前的失敗或「未滿分」，根本無法達到滿分，事情都不是一蹴可幾的，學習接受錯誤，就是為了下一次的完美鋪路，不要為了「不完美」苛責自己，應該想「我下一次就會做得更好」。

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲從挫折中學習是每個人都會遇到的，沒有人一開始做一件事就會完美。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學
fashion.net

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