台灣就能逛！韓系飾品圖書館「冉冉ZanZan」踏入就無法空手出來

編輯／Emily 圖／ ZanZan提供、翻攝自IG@bluemoon__jewelry、@sigonggan_official

喜歡買飾品的話，去韓國絕對必逛各家飾品店。除了裡面的耳環、手鍊…琳瑯滿目之外，飾品店的裝潢風格是一大重點！將巨大木頭櫃隔成一個個整齊排列的小方格，再將飾品們陳列其中的「圖書館風格」非常流行。而現在不需要跑到韓國，台灣也有裝潢成小型圖書館的韓系飾品店「冉冉 ZanZan」可以逛。

台灣飾品品牌「冉冉 ZanZan」裝潢仿造圖書館風格，用許多巨型木櫃陳列，櫃子裡面區隔成密集排列的小木格，逛的時候就像在書區隔間中遊走。從頭頂看到腳邊，都被飾品們滿滿包圍，挑選時更能沉浸在靜謐的氛圍中，醉心挑選屬於自己的飾品。

店裡將韓國最新流行飾品帶回來台灣，從耳環、戒指、手鍊、項鍊，到頭上可以戴的髮夾、髮帶都有販售。每個月會上架1、2次的新品，韓國有什麼新品，這裡很快也能看得到。

冉冉ZanZan概念店

地址：台北市信義區松高路16號

在 Instagram 查看這則貼文 冉冉（@zanzan_accessory）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 2 日 上午 4:22 張貼

台灣的店規模跟韓國的比起來還是小了點，要是有機會去韓國，可以去更大型的圖書館風格飾品店掃貨！

其實，韓國許多「圖書館飾品店」，是女孩必去的行程之一，以下二家也是韓妞逛街必列入的店。

1. 時空間

在首爾弘大商圈就有多家分店，店名寫著漢字「時空間」。進入店內就如同到了神秘的空間，昏黃的燈光讓店裡有種古老的氛圍，一個個小格子彷彿哈利波特的魔杖店～巨大的木櫃跟牆一樣，將店裡分成多個隔間，天花板到腳邊全擺放著飾品，規模非常龐大。

在 Instagram 查看這則貼文 SIGONGGAN 시공간 時 空 間（@sigonggan_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 21 日 下午 11:24 張貼



2. Bluemoon Jewelry

同樣是圖書館裝潢風格，是在韓國很紅的飾品店。擺放耳環的木格子比較大格，一個正方格內會擺上四個飾品，整體視覺效果井然有序，逛起來寬敞舒服。店面裝潢為木質文青風～

在 Instagram 查看這則貼文 블루문앤코쥬얼리（@bluemoon__jewelry）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 26 日 上午 2:06 張貼

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