梅根的下一雙愛款？Rick OwensＸVEJA推最環保的小白鞋　

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創立於2004年的法國品牌VEJA，旗下所製造的球鞋都是以環保材質製成，而VEJA打造的小白鞋，更成為眾明星、網紅最喜愛的品牌之一，然而，看似簡單、平價的VEJA，最近竟然與有暗黑時尚之稱的Rick Owens合作，下方一起來看看吧！

▲梅根王妃懷孕時愛穿VEJA鞋。（圖／kensintonroyal IG）



由Rick Owens攜手VEJA推出的聯名鞋款採用V-KNIT作為原型設計，其鞋款設計以VEJA Running的最新編織科技搭配Rick Owens獨到的時尚美學製成。其中，該鞋款使用了相當多的環保材料，像是以寶特瓶製成的鞋面以及使用香蕉油、甘蔗、稻殼打造的鞋底等，都是VEJA為了降低環境的傷害，而做出的善心舉動。

▲設計以VEJA Running的最新編織科技搭配Rick Owens獨到的時尚美學製成。（圖／翻攝自VEJA官網）

▲VEJA使用了許多的環保材料，像是以寶特瓶製成的鞋面以及使用香蕉油、甘蔗、稻殼打造的鞋底。（圖／翻攝自VEJA官網）

目前Rick Owens X VEJA V-KNIT聯名系列，已經於VEJA官網以及Rick Owens官網發售，此次雙方共帶來3款配色，包括黑色、白色以及灰色，而尺寸則是從女碼到男碼都有，並且售價皆為歐元250元（約台幣8,500元），有興趣的朋友都可以到VEJA官網購買哦！

此外，Adidas旗下的Stan Smith也為小白鞋的最佳代表之一，其簡約耐看的外型以及圓圓的鞋頭，成為了眾人選擇Stan Smith的重要理由，而該鞋款加入魔鬼氈的設計後，也顯得稚氣與可愛，算是鞋櫃中必備的鞋款。

▲Stan Smith不論是鞋帶款或是魔鬼氈款都相當好搭。（圖／翻攝自Adidas官網）

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