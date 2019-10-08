fb ig video ETtoday search mobile

梅根的下一雙愛款？Rick OwensＸVEJA推最環保的小白鞋　

> >

編輯／Duke

創立於2004年的法國品牌VEJA，旗下所製造的球鞋都是以環保材質製成，而VEJA打造的小白鞋，更成為眾明星、網紅最喜愛的品牌之一，然而，看似簡單、平價的VEJA，最近竟然與有暗黑時尚之稱的Rick Owens合作，下方一起來看看吧！

▲梅根王妃懷孕時愛穿VEJA鞋。（圖／kensintonroyal IG）

由Rick Owens攜手VEJA推出的聯名鞋款採用V-KNIT作為原型設計，其鞋款設計以VEJA Running的最新編織科技搭配Rick Owens獨到的時尚美學製成。其中，該鞋款使用了相當多的環保材料，像是以寶特瓶製成的鞋面以及使用香蕉油、甘蔗、稻殼打造的鞋底等，都是VEJA為了降低環境的傷害，而做出的善心舉動。

▲Rick Owens X VEJA V-KNIT聯名系列。（圖／翻攝自VEJA官網、Adidas官網、Rick Owens官網）

▲Rick Owens X VEJA V-KNIT聯名系列。（圖／翻攝自VEJA官網、Adidas官網、Rick Owens官網）

▲設計以VEJA Running的最新編織科技搭配Rick Owens獨到的時尚美學製成。（圖／翻攝自VEJA官網）

▲Rick Owens X VEJA V-KNIT聯名系列。（圖／翻攝自VEJA官網、Adidas官網、Rick Owens官網）

▲VEJA使用了許多的環保材料，像是以寶特瓶製成的鞋面以及使用香蕉油、甘蔗、稻殼打造的鞋底。（圖／翻攝自VEJA官網）

目前Rick Owens X VEJA V-KNIT聯名系列，已經於VEJA官網以及Rick Owens官網發售，此次雙方共帶來3款配色，包括黑色、白色以及灰色，而尺寸則是從女碼到男碼都有，並且售價皆為歐元250元（約台幣8,500元），有興趣的朋友都可以到VEJA官網購買哦！

此外，Adidas旗下的Stan Smith也為小白鞋的最佳代表之一，其簡約耐看的外型以及圓圓的鞋頭，成為了眾人選擇Stan Smith的重要理由，而該鞋款加入魔鬼氈的設計後，也顯得稚氣與可愛，算是鞋櫃中必備的鞋款。

▲Rick Owens X VEJA V-KNIT聯名系列。（圖／翻攝自VEJA官網、Adidas官網、Rick Owens官網）▲Rick Owens X VEJA V-KNIT聯名系列。（圖／翻攝自VEJA官網、Adidas官網、Rick Owens官網）

▲Stan Smith不論是鞋帶款或是魔鬼氈款都相當好搭。（圖／翻攝自Adidas官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

法國, VEJA, 環保材質, 小白鞋, RickOwens, 暗黑時尚, Running, 編織Adidas, StanSmith
fashion.net

熱門文章

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

ET Fashion

推薦閱讀

全聯Ｘ北歐家居品牌MOZ sweden集點來了！雙層運動旅行袋太實用必搶

Jennie、泫雅都愛用「字母拍照法」擺脫肢體尷尬症　A字性感、T字好顯瘦

王淨示範163如何穿成大長腿女神！六招「顯瘦挑高」穿搭術必學

Lisa甜美、Jennie女人味　秋冬「捲髮」點名率最高女星範本推薦 最近壓力太大？12星座的「專屬解憂抗壓法」　巨蟹大哭一場、天蠍好好睡一覺 多喝水還不夠！外國研究：最佳美肌飲品竟是牛奶 曾莞婷秀包包內私貨！藏男孩魂最怕顯老　擁上百支口紅愛玩混色 金鐘．妝髮／蔡淑臻五官僵化、Lulu唇色中毒　化妝用力犯大忌 快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包 金鐘・時尚／史上最辣頒獎人！鍾瑶「前後挖空」緊身洋裝殺出血路　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面