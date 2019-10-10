餐酒主廚教你做！2大法國名菜「洛林鹹塔、洋蔥湯」超簡單

編輯 ／Ann 圖／商周出版提供

用美食撫慰一天的心靈，絕對是再美好不過的事情，前路易十四歐法料理餐廳創辦人Phoebe Wang推出《兩個人的巴黎餐酒館》一書，88道菜讓你家變成巴黎餐酒館。

# Quiche Lorraine洛林鹹塔

鹹塔是法國的國民美食，口味眾多，洋蔥培根口味是經典款，另外鮭魚菠菜或素食的燉蔬菜也都很普遍。美味的鹹塔不只可當點心果腹，也可以當主餐食用，更是野餐時的最佳良伴。

做法



1. 烤箱以180度預熱至少10分鐘。

2. 製作[塔皮]麵團

（1）將低筋麵粉和鹽一起過篩入攪拌盆中，在中間做一個凹槽，將奶油塊用手指的溫度與粉類抓勻。

（2）加入打散的蛋汁和水，與粉類慢慢混合。

（3）揉捏至表面光滑後包上保鮮膜，放入冰箱冷藏醒約30分鐘。

3. 製作[蛋奶汁]： 將蛋打散，加入鮮奶油和肉荳蔻粉混勻。

4. 在料理檯上灑上麵粉，放上塔皮麵團成大薄片，再利用擀麵棍將大薄片捲起鋪放在圓形烤盤上，修飾掉邊緣多餘的麵團。

5. 用叉子在塔底戳些氣孔，防止鼓脹。

6. 起一平底鍋，放入奶油和橄欖油加熱，以中火炒培根至焦黃，再放入洋蔥炒軟成焦黃色，加入鹽和胡椒調味後倒入做好的塔皮內。

7. 淋上 3.， 放入烤箱以180度烤約40分鐘。

# Grape, tarragon salad with macadamia 葡萄茵陳高夏威夷果仁油沙拉

茵陳蒿嘗來微苦、微甜，又含有類似茴香的微辣，氣味十分特別，廣受法國人喜愛，常被用在燉菜、煮湯或醬汁中，這次做成沙拉「生食」，快速引爆味蕾的新奇感，讓整道料理活繃亂跳起來。

做法



1. 將3大匙夏威夷果仁油、萊姆汁加鹽和胡椒調味成為油醋汁。

2. 將沙拉葉、茵陳蒿、葡萄盛盤，再淋上油醋汁與核桃即可食用。

# French Onion Soup 法式洋蔥湯

炒洋蔥是這道菜的工夫所在，需要一點耐性和技巧來完成，湯的好壞關鍵也在於此。另外，高級湯品是不打麵糊底的，而是以少量的麵粉拌炒增加其稠度，這是法國料理的另類勾芡法。透過這套湯品，將法國料理之初分享給大家。

做法



1. 在大湯鍋中加入奶油和1大匙橄欖油加熱，再加入蒜頭和培根炒至焦香。

2. 加入洋蔥絲，用中大火煸炒至脫水，並呈焦黃色。

3. 加入百里香、月桂葉和麵粉與洋蔥料充分拌勻。

4. 加入牛高湯煮滾，轉小火加蓋續煮至軟，最後加入白蘭地、鹽和胡椒調味。

5. 盛入耐熱湯碗中，放上切片的麵包，鋪上乳酪絲，放入烤箱烤至焦黃色即可。

★書名：兩個人的巴黎餐酒館

★作者：Phoebe Wang

★出版社：商周出版

★出版日期：2019年10月9日

★建議售價：新台幣520元

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