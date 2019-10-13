fb ig video ETtoday search mobile

「減醣飲食」免戒澱粉　營養師公開4大秘訣照著吃就會瘦

> >

▲比基尼。（圖／翻攝PEXELS）

文／小魚媽、Ricky營養師　圖／三采提供、翻攝PEXELS

很多人在減醣時對澱粉、水果類食物避之唯恐不及，甚至拒絕食用，其實只要掌握4個祕訣，減醣時沒有任何食物是不能吃的！

不用「挑三揀四」的飲食法

減醣飲食最棒的地方，就是任何食物都可以吃，不用「挑三揀四」。

一般的均衡飲食是講求任何食物都要攝取到，營養才會均衡。而近幾年很受歡迎的生酮飲食，是攝取高油脂、適量蛋白質、不碰澱粉類，來達到快速燃燒脂肪的目的。減醣飲食則是在這兩者之間取得平衡，好處是能攝取到多元食物，還能夠享有生酮飲食的燃脂優點。

減醣飲食雖好，但碳水化合物的攝取量必須控制在60～100g內，在這個前提下，提供幾個關鍵的飲食小技巧，讓你減重時也能開心吃！

祕訣1：醣類集中吃

簡單說，就是建議你把一天的總醣類集中在一餐，或者運動後的那一餐，其他餐減掉澱粉，只吃蔬菜及蛋白質食物。

這樣的好處在於讓胰島素處於穩定狀態。一天之中只會有一餐的胰島素處於不穩定，會比一整天都處於不穩定的狀態還要好。

此外，減醣飲食本身可以吃的醣類不多，在對的時間點吃可以大加分，特別是運動後吃醣類可以促進胰島素上升，胰島素是合成荷爾蒙，具有促進合成的作用，而運動後肌肉處於撕裂狀態，這時補充營養，加上胰島素的合成作用，可以讓增肌效果事半功倍。

▲▼減醣飲食。（圖／三采提供）

祕訣2：醣類分開吃

習慣吃三餐的人，不妨把醣類食物分開吃。

首先，算出你一天需要的總醣類，分出需要的餐數。假設王大明一天需要醣類攝取量是90g，習慣只吃早中晚三餐，平均分配下去，每餐的醣類攝取量是30g。

這樣的好處是有些人一餐沒吃到澱粉，很容易在餐與餐之間暴飲暴食，達不到真正的減醣飲食。

祕訣3：醣類選原型，用餐最後吃

精緻澱粉、澱粉和糖類都是碳水化合物。

★ 精緻澱粉：白米飯、白麵條、白吐司 。
★ 粗糙澱粉：糙米、地瓜、南瓜、全麥麵包。
★ 糖類：砂糖、果糖 。

以上這些都叫做碳水化合物。減醣飲食的宗旨是不碰精緻澱粉，盡量選粗糙澱粉，所以總碳水化合物要盡量選擇原型食物的粗糙澱粉。

因為份數不多的關係，我會建議民眾把澱粉類食物放在最後吃，這樣飽足感也足夠。

▲▼減醣飲食。（圖／三采提供）

祕訣4：實行減醣，水果也可吃

水果中的糖類有兩種，一種是葡萄糖，一種是果糖。但水果除了糖類以外，還富含豐富的維生素及礦物質，營養價值非常高。如果為了減少糖類而放棄水果，是很可惜的，只要把水果的糖類也納入一天的總碳水化合物量，盡量選擇糖量低的水果，如桑椹、草莓、蓮霧、李子、藍莓、芭樂、桃子、櫻桃、木瓜，也是可以吃的。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

【書籍推薦】

▲減醣快瘦氣炸鍋料理：減醣實證者小魚媽╳體態雕塑營養師Ricky，量身打造58道增肌減脂減重餐。（圖／三采提供）

★書名：減醣快瘦 氣炸鍋料理：減醣實證者小魚媽╳體態雕塑營養師Ricky，量身打造58道增肌減脂減重餐

★作者：小魚媽、Ricky營養師

★出版社：三采

★出版日期：2019年9月25日

★建議售價：新台幣380元

關鍵字：

減醣飲食, 生酮飲食, 減重, 減肥, 三采, 三采書摘, 體態雕塑營養師, 營養師
fashion.net

熱門文章

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

ET Fashion

推薦閱讀

2019全台周年慶檔期大整理！　小資們快計畫該怎麼搶貨

2019全台周年慶檔期大整理！　小資們快計畫該怎麼搶貨

林志玲深V海溝不見底　高腰澎裙甜遮肚，網驚：肚子怎麼大了

林志玲深V海溝不見底　高腰澎裙甜遮肚，網驚：肚子怎麼大了

精神科醫生認證　妳變胖是因為工作太認真、要求太高！

精神科醫生認證　妳變胖是因為工作太認真、要求太高！

43歲林心如差一吋「屁股蛋彈出」　火辣禮服大腿全露逼死地方媽媽 專訪／蔡依林的最愛　義大利「髒球鞋」執行長親自解惑：為何這麼髒 另一半是3星座隨時都笑呵呵超幸福　「可愛的神經病」雙子座登榜 3星座出生註定是「女神」　總被貼心機女標籤的天蠍竟上榜！ 紐約時裝周／謝金燕「黑絲襪辣腿」看MK　網酸動刀：臉回不去 Hi，大學生／盤點10款皮夾「時髦又經典」　入門精品從「掏錢品味」開始 陳庭妮甜美氣完美Hold住熟感豹紋　網狂誇：美得不可思議

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面