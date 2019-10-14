極簡主義專家的購買5大原則　「追求物欲讓你更孤單」

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash、商周提供

精挑細選是一個很簡單的概念，但剛開始實踐時，或許會覺得很難，這是因為我們都已習慣了相同的思考模式，也就是盲目消費。《精準購買：比「斷捨離」更極簡、永續的究極之道》一書就教育每一個失心瘋的消費者，如何買對很重要。

# 追求物欲為何會讓我們變得更孤單？

廣告和社群媒體一直在營造一個迷思，讓人們誤以為只要你在物質上更富足，別人就會更喜歡和尊重你。人人都想與眾不同，都希望獲得別人的讚賞，因此我們才會在意自己的外貌和成就，購買高檔商品，希望藉此贏得他人羨慕的眼光。

但就算我們能藉此得到讚嘆或交到朋友，這些收穫也都很虛幻，因為那是靠我們的身外之物所獲得的，我們認清這個事實後，會發現自己其實並沒有知心好友，而且也得不到滿足。

# 購買東西的注意事項

一、找出那些在單獨評測中，使用壽命較長，而且保固條件最好的商品。

二、問問你家附近的維修人員最推薦哪種機型。

三、盡量買本地出產的商品，避免購買標準較寬鬆的海外工廠製品。

四、購買「終身受用」網站認證的產品，以實際行動表達你對耐用度的重視，這樣就能促使更多公司提高對品質的要求。

五、向生產公司詢間，他們零件備料的庫存年限，和最常修理的部分為何，並考慮是否該買這些零件備用。

★書名：精準購買：比「斷捨離」更極簡、永續的究極之道

★作者：塔拉．巴頓

★出版社：商周出版

★出版日期：2019年9月5日

★建議售價：新台幣380元

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App