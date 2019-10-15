帝舵表Black Bay P01入圍2019「鐘錶奧斯卡」　可鎖定旋轉外圈展現獨創個性

▲帝舵表Black Bay P01腕錶靈感源自60年代帝舵表專為美軍所開發的潛水腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

TUDOR（帝舵表）以1967年品牌應美軍技術規格要求開發的潛水錶為靈感，今年推出Black Bay P01（碧灣P01型）腕錶，其不僅歷史背景受矚目，錶款設計與功能更大受肯定，入圍有「鐘錶界奧斯卡」之稱的日內瓦高級鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève，簡稱GPHG）「挑戰獎」（Challenge Prize）。

▲Black Bay P01腕錶入圍本屆具「鐘錶界奧斯卡」之稱的日內瓦高級鐘錶大賞「挑戰獎」。

2013年帝舵表首次角逐GPHG大獎，就憑其著名的Black Bay（碧灣）系列潛水腕錶奪得「復興獎」（Revival Prize）；2015年則以功能腕錶代表作Pelagos（領潛型）潛水腕錶贏得「最佳運動腕錶獎」（Sports Watch Prize），帝舵表儼然成為GPHG常勝軍，緊接著2016年與2017年分別以Black Bay Bronze（碧灣青銅型）與Black Bay Chrono（碧灣計時型）腕錶榮獲「小指針獎」（Petite Aiguille Prize），今年再以Black Bay P01叩關大會專為價值4000瑞士法郎以內錶款而設的「挑戰獎」，預計11月7日將於日內瓦公布獲獎名單。



▲Black Bay P01腕錶承襲原型錶款的設計，將錶冠設於4時位置。

過往珍貴的歷史資產，是帝舵表的靈感寶庫，Black Bay P01的誕生來自於1967年品牌為美國海軍特別打造的潛水錶，可惜當年這個代號為「特種兵」（Commando）的大型計劃被擱置，美國海軍最終以帝舵潛水錶常規系列中的 7016 型號，取代了原有的 7928 型號，當年未被量產的「特種兵」原型錶款，竟成為半世紀後的設計藍本。

▲12時方向的移動鉸接末端鏈節，為雙向旋轉外圈設置鎖定系統。

Black Bay P01承襲許多原型錶款特色，包括上鏈錶冠位於4時位置，以及當時專利的鉸接末端鏈節系統，借鑒歷史，卻又非完全複製，藉由12時位置的移動末端鏈節，為雙向旋轉外圈設置鎖定系統，具實用功能，也為錶款添話題性。





▲搭載獲得瑞士官方天文台認證（COSC）的MT5612 型機芯。

而啞黑面盤上呈現帝舵表經典的雪花指針，具時、分、秒和日期顯示，時標塗有夜光物料，讓時間資訊清晰易讀；並搭載瑞士官方天文台認證（COSC）的MT5612 型機芯，動力儲存長達70小時，防水深達200米。