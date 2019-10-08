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小巧膠囊超便利！盤點2019最新話題卸妝新品

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▲▼ 最新卸妝盤點。（圖/翻攝自IG、品牌提供）

▲卸妝品項選擇越來越多，保養型卸妝更是流行趨勢。(圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、品牌提供)

記者曾怡嘉／綜合報導　

卸妝是清潔保養肌膚的第一步驟，卸除臉部彩妝，同時清除外在環境的汙染物質、懸浮微粒等肌膚負擔。卸妝是開啟保養程序的重要關鍵，使用正確的卸妝產品不僅有助提升後續保養品吸收，更能為健康肌膚做好基礎打底。

▲▼最新卸妝盤點。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

GROWN ALCHEMIST水潤賦活卸妝凝露，100ml，1,600元。

全新油性卸妝凝露，添加超強保濕力的甘油成分，有助於肌膚保濕、維持皮膚的天然屏障。同時利用甘油遇水產生溫熱感的特性，使毛孔打開，洗去髒污。更透過保濕與抗氧化成分，延緩因環境問題而造成的老化現象。

▲▼最新卸妝盤點。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

妮維雅 雙層極淨卸妝水，200ml，249元。

妮維雅雙層極淨卸妝水，上方是輕質油層，能高效卸淨防水睫毛膏眼妝，下方微分子水層，可深入毛孔清除髒汙高效清潔臉部彩妝與髒汙，提升肌膚含氧量，使肌膚更加透亮。更添加紅茶萃取物與越桔果萃取物等潤膚成分，不含酒精、香料、色素，卸妝同時兼具保養。

▲▼最新卸妝盤點。（圖／翻攝自IG、品牌提供）
EVE LOM 全能深層潔淨膠囊（50顆膠囊），2,500元。

全能深層潔淨膠囊將卸妝油封存於獨特的膠囊包裝中，珍貴油脂新鮮封存、用量精準，能溶解全臉的彩妝及所有髒汙，甚至連防水性睫毛膏都能輕易卸除，使用後肌膚柔軟細緻、保濕有彈性，12 小時後依舊潤澤。符合環境友善而研發的膠囊是由蔬果原料製成，100 % 可生物分解。

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關鍵字：

卸妝, 清潔, 新品, 保養
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