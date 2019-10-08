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想擺脫耍廢生活？從6件事開始改變　戒掉半途而廢、提升自律性

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編輯／Molly　圖／翻攝unsplash

有些人常常在心中想想做的事或是希望做到的事，比如想要瘦個5公斤，下學期要認真一點、學業成績想要進步或是今年可以存到多少錢等，但往往最後發現，不僅目標沒有達到，有些事更連開始都沒開始，回想過去幾個月或這一兩年，時間好像都浪費掉了……想要擺脫這種半途而廢的壞習慣？不想再耍廢過生活？從以下這6件事開始做起，你也可以越來越自律，離目標越來越近。

▲從6件事開始改變　擺脫耍廢生活。（圖／翻攝unsplash）

1設定目標、制定計劃

不論是課業學習、生活目標甚至是人人都在面對的減肥，都建議可為自己設定好短程目標和長期目標，並且規劃一套以月或年為單位的階段性計劃，將過程中所需執行的事項列出清單，想像自己在玩闖關遊戲般把該做的事變成像是任務一般，一關一關執行並一一落實。

2.準備好對抗誘惑的辦法

在實施計畫的過程中，一定會遇到一些外來的誘惑、干擾，讓你無法專注、甚至可能中途放棄，最好可以提前先想好應對方法。比如在減肥時，如果遇到朋友請你喝飲料，你可以選擇無糖飲品，或是知道晚上有聚餐，可以先做點運動，並預想好隔天如何吃得健康、清淡一些。

▲從6件事開始改變　擺脫耍廢生活。（圖／翻攝unsplash）

3.維護身體健康
擁有健康的身體也是讓目標計劃可以順利實施的一個關鍵，像是可設定一個固定的就寢時間，確保自己能有足夠的睡眠時間，充足的睡眠可以幫助大腦保持清醒，以良好的精神狀態抵抗誘惑，也讓做事效率更好。

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▲從6件事開始改變　擺脫耍廢生活。（圖／翻攝unsplash）

4.多和自律的人相處

人是群體動物，無形中會受到群體氛圍的影響，多和自律的人一起工作、學習或做事，多多相處，其他人自律的狀態也會形成一種無形的監督力量和激勵來源，不知不覺就會被這股氛圍感染，讓你更加約束自己。

5.保持樂觀積極的態度

大多數人的天性，遇到困難時容易出現消極、想放棄的想法，當出現這種念頭時，要盡量即時察覺並停止陷在這種情緒中。比起花時間懷疑自我、失望難怪，不如積極的尋求解決方法和改進，才能把計畫執行下去。

▲從6件事開始改變　擺脫耍廢生活。（圖／翻攝unsplash）

6.遠離舒適環境

環境很重要的因素，以學習來說，比起在家裡，環境過於舒適，容易讓人有鬆懈的機會，可能會一下偷看電視，一下看到床想睡覺，會一下玩手機等，容易懈怠和分心，可以去圖書館或是學校的自修室等有學習氛圍的地方，尤其是容易分心的人，更應該遠離。

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關鍵字：

生活, 目標, 達成目標, 計畫, 自律, 規劃
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