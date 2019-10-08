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安格斯12星座一周運勢10/7-10/13　金牛身邊的好友是脫單神助攻

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牡羊　3.21~4.20

冥王星在上週正式結束了長達近6個月的退行，對每個人來說都或多或少卸除了莫名的壓力與不看好。羊兒生活中所關注的重心也開始慢慢轉移，特別自本週開始羊座將會把愈來愈多的注意力灌注在個人生活，許多有趣的事即將發生，感情亦有小幅進展，除了工作以外生活多采多姿。注意飲食，提防消化方面的問題。

金牛　4.21~5.20

本週金牛持續受惠於朋友宮中星光閃耀，身邊的麻吉不僅會是你的貴人，更有機會扮演你的紅娘，特別是單身牛兒的感情，在大家的牽成下有機會露出曙光，別拒絕任何的邀約，多方認識對象，才能遇見夢想中的緣分。加上冥王星壓力解除，牛座今年春天現在才姍姍來遲，得試著維持工作與生活的平衡，好好發展屬於自己的愛情。

雙子　5.21~6.20

走入風和日麗的初秋日常，也是雙子往外發展的好時機，本週的你擁有十分順遂的玩樂邀約運勢，人際關係大好，在愉快的互動下能讓你重拾對生活、對工作的熱情。不妨趁著連續假期給自己一次完整的出遊玩耍計畫，好吃的好玩的若跟著麻吉一起，都可以加倍開心。只是火星在感情宮中徘徊，與情人相處要多一點用心，避免爭端。

巨蟹　6.21~7.21

蟹座本週運勢起伏不定，許多小挫折的出現讓你覺得自己似乎怎麼做都不夠好，也許你給自己的標準太高了，這週不妨趁著連休假日讓自己放空休息一下，卸下自己給自己的壓力。愛情機會是有的，可能會突然出現在你身邊，但是如何能把握卻不是你可以掌控的，大多時候的蟹座也只能聽憑運勢的安排。

獅子　7.22~8.22

本週獅子走入一個滿載意志力的時期，想要做到的事不管如何都不會放棄，而再加冥王星結束退行，讓你行動力更強盛，可能比預期的表現得更好！可以試試挑戰更困難的目標，壓力也是成長的動力。只是在朋友圈的互動上偶爾會和友人起爭執，最好能多聽聽別人的建議，也許會發現自己的盲點，做出適當的修正。

處女　8.23~9.22

處女座本週某些細微的轉變將讓自己感受到新的出發，此時滿腦新點子新想法想去行動，得避免過度勞累影響身體健康。已有對象的人可提出工作上的事情和對方一起分享，讓情人也能在生活當中投入感情的互動。單身處女座如果想要改變目前的生活型態，就得要能夠有所覺醒，跳出自己的舒適圈把注意力集中在喜歡的對象上。

天秤　9.23~10.22

有太陽在本命宮鎮守，加上冥王星由逆轉順，秤座運勢如虎添翼，這週在職場上可以無後顧之憂的發揮所長，此時就算做錯了事、說錯了話，也不難發現身邊貴人的紛紛出動幫你打圓場，不僅能「逢凶化吉」甚至能「因禍得福」務必把握這樣的良機。只是有一好沒兩好，別因為忙碌忽略了身邊的對象，感情還是要時時維繫才好。

天蠍　10.23~11.22

蠍座本週運勢會以緩慢但穩健的腳步逐漸上昇，在冥王的退行下，過去的熱血熱情總算一點一滴拾回，此時不論你選擇做什麼都能投入其中，享受著不斷產生的成果，就算覺得累，甚至會犧牲自己休閒的時間，但是能夠把精力投入在自我能力的展現，對射手座而言是十分快樂的過程。下半個月運勢更好，不管做什麼都如有神助，十分得心應手。

射手　11.23~12.21

既想在工作上發光發熱，又不想讓感情世界留白，本週射手幾乎想把自己潛力逼到臨界點，方方面面都想要盡如己意，逞強逞能的結果就是會出現分身乏術的窘狀，雖然只要有心，就能得到好機會、賺到小確幸，但還是得讓自己保持在最佳狀態才行，注意健康之外，連續假日期間，娛樂方面的支出與花錢最好節制些，預防荷包拉警報。

魔羯　12.22~1.19

就算知道自己不擅長處理人際關係，也要試著督促自己主動關、主動攀，學著與人交際。一昧的點頭答應別人的請求有時只是自找苦吃，最近魔羯人際狀況不佳，別老是一口答應別人的請求，在say yes前請先斟酌自己的能力。感情方面雖有緣份，卻不明顯，還需要多花一點時間彼此了解，才知道未來能否投緣。

水瓶　1.20~2.18

隨著連假的腳步靠近，本週水瓶朋友運勢明顯抬升，主要是因為瓶子此時有不少機會可以認識新朋友，或者是參加朋友們的各種活動。而只要有朋友的地方，瓶子就會覺得動力十足。不論工作或私人生活交際，只要與人有共同的目標，瓶子的投入與堅持都會十分驚人。此外工作上還需要更專注，少點胡思亂想，出錯的機會就會大大降低。

雙魚　2.19~3.20

連續假日的來臨連帶的也帶動了魚座與他人的互動相處，本週魚座人際往來十分的熱絡，這些活動將是你這週人氣旺盛的重要原因，但同時也可能佔去了你不少的時間，需要好好安排自己的計劃，免得撥不出時間來做自己想做的事。此時除了人氣之外，雙魚其實也有比以往更好的行動力，這將有助於你在忙碌熱鬧的生活中更懂得加緊腳步，抓住每個機會。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

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