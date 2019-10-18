12星座「旅遊習慣」大揭密！天蠍愛搭訕路人、獅子因一句話秒暴走

出國旅遊時，「旅伴」是最重要的一部分，從規劃行程、分攤預算到當地溝通，都影響著整趟旅程中的情緒，想知道同行的人會不會是好旅伴？KLOOK針對700位台灣人進行問卷調查、公開「12星座旅遊習慣」，千萬要當心踩到彼此的地雷！

即便是感情再好的朋友、家人，到了要規劃行程時，總是會有人消極表示：「沒意見」、「都好」，聽到時真的會微不爽。

但若旅伴是處女座、獅子座或射手座，就比較能放心了！喜歡出發前有周詳計畫、具備領導特質的他們，多半在半年前就會開始策劃，景點、路線一把罩。

相比之下，天蠍座及雙魚座的人，偏好「說走就走」的行動派旅行，甚至可以在3天內決定好就出發！

而天蠍座在異地時，喜歡在酒吧或餐廳與路人併桌聊天、把酒言歡，藉此能認識不同背景的新朋友。

各星座深入當地的方式也都不同，處女座、天秤座、摩羯座喜歡參加當地活動，在與教練或老師的互動與帶領下，充分體驗當地文化。

而金牛座熱愛參加古蹟解說；雙子座、水瓶座則喜歡在尋訪古蹟、當地是集中，細細品味傳統文化。

獅子座、射手座、牡羊座與上述星座都不同，屬於「冒險派」的他們，可以挑戰直升機、熱氣球或高空彈跳等刺激行程。

巨蟹座、雙魚座則是「文青知性派」，在參訪藝術博物館的過程中，能沈澱心靈、展開自我對話。

大家最想知道的是，旅程中什麼話「最白目」？約4成、不分星座的受訪者都表示：「指責旅伴票券沒先訂」，或是質疑「票券這麼貴，有值得嗎」、「到底還要排多久」等。

而獅子座及牡羊座更會因為旅伴抱怨「這裡好無聊」而一秒暴走。下回出國旅行前，不妨先打聽一下旅伴的星座！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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