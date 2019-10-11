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25歲王渝屏你一定要認識　首部戲《你的孩子不是你的孩子》大展超齡演技

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她看起來不是正統美女，卻有一種天真的野性，一種神秘的魅惑，一種渾然天成的自信。25歲的王渝屏有著超齡的成熟，你會不由自主想到周迅《李米的猜想》《艾蜜莉的異想世界》，或是《斷了氣》裡的珍西寶。她在古靈精怪的糖衣下藏著一種執著的瘋，看著她演戲很痛快，好像一瞬間被附身，再待下一轉身，她早已若無其事地對著你微笑。

電影是終極的嚮往

她會被發掘，是因為高三徵選上北藝大電影系後，在朋友的派對上認識了台灣設計師 Jane Lee，才開始作型錄的模特兒。她以 Daisy 為名開始接模特兒案子，因為靈氣的臉蛋，在大學時期拍遍台灣的時尚雜誌。「我有一個忘年之交的阿姨朋友，以前在巴黎念電影，所以國高中時期已經接觸很多巴黎新浪潮、義大利寫實派和塔可夫斯基的電影。我一直以為自己喜歡創作，但我逐漸發現自己比較像張白紙，需要主題讓我去發揮，後來發現，演員好像就是這麼一回事。」

大四的時候，渝屏本來打算考完托福就去美國念書，腦海裡替自己規劃的是一個中產階級的中庸人生。卻因為左岸咖啡館的咖啡廣告，被《你的孩子不是你的孩子：貓的孩子》海選劇組看到，打電話到北藝大邀請她來試鏡。於是渝屏以新銳女演員之姿，在戲裡自然的精湛表現入圍了金鐘，更在與黃河對戲的短片《完美Lily》中，入木三分地詮釋了邊緣人宅女。

從模特兒到演員，對她而言不算有撞牆期，「拍照是一個實驗的狀態，如何讓照片不一樣？怎樣才能給攝影師足夠的情緒？這些都需要思考。戲劇的話，每個鏡頭的角色情緒都非常流動，除了專注之餘，還有沒有更精進的地方？我也會時常問自己，這樣的表演是不是我想跟世界溝通的方式？」電影對她而言就像是一個照妖鏡，「愈渴求些什麼，你就愈看的到那些，就像《哈利波特》的意若思鏡。電影是一種很接近群眾的藝術，卻又有它的高度在。同時在虛構的狀態下有記載時光特性，這是其他藝術媒介辦不到的。」

嚴肅的年輕女演員

第一部戲就遇到了《你的孩子不是你的孩子：貓的孩子》專業的團隊，她說自己在電影之下是謙卑渺小的，「演員、導演和所有工作人員，都是呈現電影藝術的螺絲。我是很嚴肅在看待電影的，或許是因為陳湘琪老師帶我進入這個業界，她是這麼嚴肅在對待電影，所以影響了我。」

對於渝屏而言，拍戲有非常多的時刻是在考驗耐性，在無止盡的日常裡，等到靈光乍現的那刻。「比如說我在《完美Lily》裡跟黃河最後一場戲的感受，因為全神貫注，所以就在那一兩秒，會讓我整個人的能量充沛、情緒到達高峰。透過表演，重新再感受我自己，這個一兩秒足以讓我繼續努力排戲，就像躺在草原看流星，不知道流星什麼時候會出現，只能一直等待，那是練功的過程。」

或許你不需要風格

笑著說，我個人的風格就是沒有風格，渝屏今天帶來的服裝的確是意外地簡單，「擁有一個獨立思考的腦袋就是最好的風格。」或許是因為拍照時的樣貌都格外華美，平時的她只喜歡全素的背心、簡單的白T配上牛仔褲，重要場合穿上一件圖紋洋裝，搭配太陽眼鏡和銀色戒指和耳環，或是噴上她喜歡的木質調香水就已是全部。「我對時尚的理解比較傾向欣賞，時尚像是美學時間軸攤開來看的敘事角色，可以從時代去看風格的轉變。」

對於時尚，渝屏的想法也特別深入，「模特兒作為服裝的載體跟時尚很靠近，讓我覺得這份職業很幸福，可以知道這個世界的潮流。」但提到穿搭的靈感，她喜歡從電影和攝影集，比如說 Tom Ford 的《夜行動物》，「導演用設計師和時尚角度說驚悚的故事，黑暗裡帶有華美的氛圍。至於攝影集，是因為我喜歡留意女人的狀態，像是女生在自己房間裡面放鬆的樣子，比如說，Saul Leiter的《In My Room》。」

法國女人的經典雋永

她喜歡六七○年代的法國女性演員，比如說伊莎貝雨蓓、碧姬芭杜和茱麗葉畢諾許。「她們創造出某一種標誌，屬於法國女人的優雅。一個女生是否有態度或氣質，不單只是外在的穿搭或妝容，同時也顯現出內在是否豐沛，世界觀夠不夠多元。這些法國女演員一直保持一種女性的態度和氣質，唯有時間積累堆疊的才更雋永。」

如何積累人生的厚度，是她現在的首要之務，旅行、閱讀、電影、音樂都是她體驗人生的媒介。「我喜歡看電影，把電影史的時間軸攤開來看，從導演、電影裡面開啟對世界的想像。我旅行的量很大，通常都是一個人去，印象最深刻的旅行，應該是十七歲自己去尼泊爾爬山。我喜歡把錢花在旅行上，即便是觀光客的景點，還是會覺得眼界增長。當你今天真的到了一個異地，所有感受的能力都被開啟，那就是最極樂的瞬間。」

GR21相機

這台相機GR21是去年拍完人生第一部主演的長片（尚未上映），一個攝影師前輩送給我的。這是一台很厲害的街拍相機，所以我常常帶在身邊，是森山大道最常使用的機器，我對攝影沒有特別的觀點，單純記錄生活。

角色筆記本

這本是我的筆記本，不是記事而是記角色的。我從2017年開始每年都有一本，都是一樣的。這個工作給我最大的衝擊，是感覺生活和工作幾乎沒有分別，緊緊貼在一起，透過日常生活的觀察，幫助增加我的角色資料庫。

《雕刻時光》

這是這幾年對電影的教科書，塔可夫斯基寫的。我會一直問自己，什麼是電影，什麼是表演。我不是隨機成為演員，所以想要有個理由可以做下去，足夠說服我做這件事情。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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