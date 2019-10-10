12星座十月運勢：單身天蠍、魔羯、雙魚15-25日最適合告白

本月運勢呈開低走高，然後將再度下探；最好的幾天集中在15日至25日，將有好相位加持愛情，也適合告白。其它時間凡事謹言慎行，盡量不要有金錢借貸行為，也不要過於相信他人的承諾。重要的事情得有備案，沒有把握的決定不要賭一把。

水星與天王星6日對沖，意味著金錢方面的麻煩，旅遊計畫也很可能生變。14日太陽角沖冥王星，爭議再起，記得凡事靠自己，不要過於依賴他人。13日金星與天王星對沖，計畫出現阻力，疲憊感也容易讓人出錯。再來就是本月底的天蠍座新月，這個新月會是今年最難熬的一個。該來的躲不過，且過去的決定可能再度回來困擾你；流言蜚語滿天飛，人際關係或感情相關的事情都讓人操心。

牡羊座

本月你的能見度提高，但樹大招風人際關係方面可能出現麻煩。太陽與土星的角沖可能稀釋你的人脈能量。另外務必謹言慎行，切莫逞一時口舌之快而招來煩惱。14日前，以守代攻，沒有把握的事情不要貿然去做。旅遊與金錢相關的計畫與決定可能生變，千萬別衝動行事。感情方面心想事成，或許是本月最大的慰藉；單身的你可多參加社交活動，非單身的你，伴侶會成為最佳依靠。

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金牛座

從今年三月起一直到2026年，都將感受到天王星投給你的變化球。本月金錢難題會是痛點，可能得跳脫一貫的價值思維才有解套的可能。吃力不討好的事情可能會找上你，加上月底的天蠍座新月會帶來勞心勞力的挑戰，得握緊拳頭好好迎戰。好在土星的能量月中之後就能發揮，善用感性力量或個人魅力，還是能幫你先馳得點，愛情也能無往不利。

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雙子座

上半月當心過勞與阻力，相較於上個月，本月的計畫進程緩慢，問題也多，如果沉不住氣可能壞事。特別留意6日至14日這段期間，口舌紛爭不少，一舉一動都可能招來爭議。本月也不建議投資或做重要的金錢決定，以免衍生問題。月底的天蠍座新月帶來挑戰，必要時記得尋求幫助，一個人可能做不來。感情方面沒有問題，千萬別庸人自擾；過了27日就不要行動。

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巨蟹座

火星為你的家庭注入活力，適合家庭相關的計畫，如整修房舍或全家從事活動，若想與家人破冰也可以。如果有要採購的電器用品應該在28日之前就入手。單身的你，約會挑月底，近水樓臺的戀情可能修成正果；非單身的你，找機會浪漫一下，感情迅速加溫；上半個月可能覺得疲倦，與伴侶溝通不良會衍生更多誤會。金錢方面要多費心，風險大的投資或是旅遊等高額支出都要三思。

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獅子座

本月有不少賺錢與增加曝光率的機會，事業上可能出現意外轉折，某個貴人帶來的機會，可能讓你對工作或人生有新思考。整體運勢不如上個月，建議保守行事，重要計畫月中之後行動，月底時收手觀望。有些事情可能帶來徒勞感，盡心盡力也沒人感謝，也可能得重複做煩雜的事情。但是愛情或創意方面可能有新樂趣，若能轉移重心也不錯。月底的天蠍座新月會帶來一些親情的難題。

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處女座

火星與金星都將為你帶來能量，儘管本月上半月諸星相位不好，除了產能降低，也可能帶來棘手問題，不過只要謹慎行動不必過於擔心。可能會有疲累感，加薪升遷的背後或許只是更多的責任與勞累；建議不要勉強自己，好好衡量狀況避免過勞。與伴侶或家人的溝通管道要暢通，誤會務必儘快化解，以免衍生其他問題。單身的你可積極約會或主動告白；情感的維繫與連結也有助力。

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天秤座

火星會是你的貴人，上半月許多星座都有徒勞無力感，但你因為有火星加持，反而不會感到阻力。15日之後人際版圖得以拓展，感情運也會緩步上揚，運勢開高走高。單身的你可能覓得良緣；非單身的你，與伴侶的感情也有更進一步的連結。需注意的是金錢糾紛與爭議，凡事不起貪念就沒問題。月底的天蠍座新月可能帶來家庭與人際關係的衝突，盲點看不清也可能出現不理智的判斷。

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天蠍座

上個月是個豐收月，本月的前兩周挑戰多但不會有太多意外；多讓自己有機會行善，將能開發意想不到的潛能甚至機會。愛情運不錯，是時候揭開自己神秘的面紗了；15日至25日都能告白，且本月培養更深刻的情感連結有助力。金錢運好但別太高調，與親友之間的金錢借貸可能會有糾紛，要特別留意。本月第一周與第三周適合謀職面試。另外，可以自己完成的事情，就不要找人幫忙。

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射手座

本月3日之後工作相關的機會逐漸變少，不過吉星木星還在射手座，所以整體運仍有一定表現；收入或工作機會趨緩亦非壞事，可以趁機進修或安排明年的計畫。上半月的水星與海王星三分相，會帶來貴人，機會不用多，有影響力才是關鍵。單身的你魅力四射，感情收穫頗豐。旅遊安排要周詳，一時興起的想法通常不管用。另外建議凡事謹慎；重要計畫記得月底前結案，避免橫生枝節。

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魔羯座

火星在第十宮，因此學業與工作的表現都會相當亮眼。雖然諸星位置不佳，但有火星帶來的能量，加上九月諸星的加持，運勢依舊不錯；最好的時間點為本月15日之前，想轉換工作跑道或創業都很合適。記得避開以下幾件事情：金錢借貸、臨時找合夥對象與過分高調。感情方面，把握15至25日之間的時間告白或約會，收穫不錯。與舊愛或同事有可能短暫擦出火花，但未必能修成正果。

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水瓶座

土星恢復正行之後，能夠讓你更確認未來的一些計畫，之前的夢想得以落實；月中之後，具體的目標能透過行動看見成效。本月守護星天王星與水星、太陽的位置不好，建議旅遊或計畫不要臨時起意。向來仰賴的敏銳直覺本月也可能誤導你，記得沉住氣面對問題或挑戰，勿意氣用事；月底可能面臨難題，這次得靠自己解決，他人的幫忙起不了作用。感情隨緣不要強求，以免希望落空。

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雙魚座

土星恢復正行之後，之前失聯的朋友都會回來。本月你會需要朋友的幫忙，不要單打獨鬥，評估手中的資源，必要時尋求協助。愛情運佳，約會、相親、聯誼都合適，但建議選擇15至25日之間告白或是做安排最好。另外要當心之前的一些努力有功虧一簣的風險，身邊的人可能窩裡反；情緒性的錯誤判斷也可能影響專業的表現。月底的天蠍座新月會對你投出一個變化球，要有心理準備。

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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