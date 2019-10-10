fb ig video ETtoday search mobile

12星座十月運勢：單身天蠍、魔羯、雙魚15-25日最適合告白

> >

本月運勢呈開低走高，然後將再度下探；最好的幾天集中在15日至25日，將有好相位加持愛情，也適合告白。其它時間凡事謹言慎行，盡量不要有金錢借貸行為，也不要過於相信他人的承諾。重要的事情得有備案，沒有把握的決定不要賭一把。

水星與天王星6日對沖，意味著金錢方面的麻煩，旅遊計畫也很可能生變。14日太陽角沖冥王星，爭議再起，記得凡事靠自己，不要過於依賴他人。13日金星與天王星對沖，計畫出現阻力，疲憊感也容易讓人出錯。再來就是本月底的天蠍座新月，這個新月會是今年最難熬的一個。該來的躲不過，且過去的決定可能再度回來困擾你；流言蜚語滿天飛，人際關係或感情相關的事情都讓人操心。

牡羊座

本月你的能見度提高，但樹大招風人際關係方面可能出現麻煩。太陽與土星的角沖可能稀釋你的人脈能量。另外務必謹言慎行，切莫逞一時口舌之快而招來煩惱。14日前，以守代攻，沒有把握的事情不要貿然去做。旅遊與金錢相關的計畫與決定可能生變，千萬別衝動行事。感情方面心想事成，或許是本月最大的慰藉；單身的你可多參加社交活動，非單身的你，伴侶會成為最佳依靠。

愛情運 O O O O 

工作運 O O O 

金錢運 O O O 

犯小人 O O O

金牛座

從今年三月起一直到2026年，都將感受到天王星投給你的變化球。本月金錢難題會是痛點，可能得跳脫一貫的價值思維才有解套的可能。吃力不討好的事情可能會找上你，加上月底的天蠍座新月會帶來勞心勞力的挑戰，得握緊拳頭好好迎戰。好在土星的能量月中之後就能發揮，善用感性力量或個人魅力，還是能幫你先馳得點，愛情也能無往不利。

愛情運 O O O O

工作運 O O O O 

金錢運 O O O 

犯小人 O O O 

 

雙子座

上半月當心過勞與阻力，相較於上個月，本月的計畫進程緩慢，問題也多，如果沉不住氣可能壞事。特別留意6日至14日這段期間，口舌紛爭不少，一舉一動都可能招來爭議。本月也不建議投資或做重要的金錢決定，以免衍生問題。月底的天蠍座新月帶來挑戰，必要時記得尋求幫助，一個人可能做不來。感情方面沒有問題，千萬別庸人自擾；過了27日就不要行動。

愛情運 O O O

工作運 O O O 

金錢運 O O O

犯小人 O O O 

 

巨蟹座

火星為你的家庭注入活力，適合家庭相關的計畫，如整修房舍或全家從事活動，若想與家人破冰也可以。如果有要採購的電器用品應該在28日之前就入手。單身的你，約會挑月底，近水樓臺的戀情可能修成正果；非單身的你，找機會浪漫一下，感情迅速加溫；上半個月可能覺得疲倦，與伴侶溝通不良會衍生更多誤會。金錢方面要多費心，風險大的投資或是旅遊等高額支出都要三思。

愛情運 O O O O

工作運 O O O

金錢運 O O 

犯小人 O O 

 

獅子座

本月有不少賺錢與增加曝光率的機會，事業上可能出現意外轉折，某個貴人帶來的機會，可能讓你對工作或人生有新思考。整體運勢不如上個月，建議保守行事，重要計畫月中之後行動，月底時收手觀望。有些事情可能帶來徒勞感，盡心盡力也沒人感謝，也可能得重複做煩雜的事情。但是愛情或創意方面可能有新樂趣，若能轉移重心也不錯。月底的天蠍座新月會帶來一些親情的難題。

愛情運 O O O O 

工作運 O O O O 

金錢運 O O O 

犯小人 O O O 

 

處女座

火星與金星都將為你帶來能量，儘管本月上半月諸星相位不好，除了產能降低，也可能帶來棘手問題，不過只要謹慎行動不必過於擔心。可能會有疲累感，加薪升遷的背後或許只是更多的責任與勞累；建議不要勉強自己，好好衡量狀況避免過勞。與伴侶或家人的溝通管道要暢通，誤會務必儘快化解，以免衍生其他問題。單身的你可積極約會或主動告白；情感的維繫與連結也有助力。

愛情運 O O O O 

工作運 O O O O 

金錢運 O O O O 

犯小人 O O 

 

天秤座

火星會是你的貴人，上半月許多星座都有徒勞無力感，但你因為有火星加持，反而不會感到阻力。15日之後人際版圖得以拓展，感情運也會緩步上揚，運勢開高走高。單身的你可能覓得良緣；非單身的你，與伴侶的感情也有更進一步的連結。需注意的是金錢糾紛與爭議，凡事不起貪念就沒問題。月底的天蠍座新月可能帶來家庭與人際關係的衝突，盲點看不清也可能出現不理智的判斷。

愛情運 O O O O 

工作運 O O O O

金錢運 O O O O

犯小人 O O 

 

天蠍座

上個月是個豐收月，本月的前兩周挑戰多但不會有太多意外；多讓自己有機會行善，將能開發意想不到的潛能甚至機會。愛情運不錯，是時候揭開自己神秘的面紗了；15日至25日都能告白，且本月培養更深刻的情感連結有助力。金錢運好但別太高調，與親友之間的金錢借貸可能會有糾紛，要特別留意。本月第一周與第三周適合謀職面試。另外，可以自己完成的事情，就不要找人幫忙。

愛情運 O O O O

工作運 O O O O

金錢運 O O O O O

犯小人 O O O

 

射手座

本月3日之後工作相關的機會逐漸變少，不過吉星木星還在射手座，所以整體運仍有一定表現；收入或工作機會趨緩亦非壞事，可以趁機進修或安排明年的計畫。上半月的水星與海王星三分相，會帶來貴人，機會不用多，有影響力才是關鍵。單身的你魅力四射，感情收穫頗豐。旅遊安排要周詳，一時興起的想法通常不管用。另外建議凡事謹慎；重要計畫記得月底前結案，避免橫生枝節。

愛情運 O O O O 

工作運 O O O O 

金錢運 O O O 

 小人運 O 

魔羯座

火星在第十宮，因此學業與工作的表現都會相當亮眼。雖然諸星位置不佳，但有火星帶來的能量，加上九月諸星的加持，運勢依舊不錯；最好的時間點為本月15日之前，想轉換工作跑道或創業都很合適。記得避開以下幾件事情：金錢借貸、臨時找合夥對象與過分高調。感情方面，把握15至25日之間的時間告白或約會，收穫不錯。與舊愛或同事有可能短暫擦出火花，但未必能修成正果。

愛情運 O O O O 

工作運 O O O O O 

金錢運 O O O O 

犯小人 O O O

 

水瓶座

土星恢復正行之後，能夠讓你更確認未來的一些計畫，之前的夢想得以落實；月中之後，具體的目標能透過行動看見成效。本月守護星天王星與水星、太陽的位置不好，建議旅遊或計畫不要臨時起意。向來仰賴的敏銳直覺本月也可能誤導你，記得沉住氣面對問題或挑戰，勿意氣用事；月底可能面臨難題，這次得靠自己解決，他人的幫忙起不了作用。感情隨緣不要強求，以免希望落空。

愛情運 O O O 

工作運 O O O 

金錢運 O O O 

犯小人 O O

 

雙魚座

土星恢復正行之後，之前失聯的朋友都會回來。本月你會需要朋友的幫忙，不要單打獨鬥，評估手中的資源，必要時尋求協助。愛情運佳，約會、相親、聯誼都合適，但建議選擇15至25日之間告白或是做安排最好。另外要當心之前的一些努力有功虧一簣的風險，身邊的人可能窩裡反；情緒性的錯誤判斷也可能影響專業的表現。月底的天蠍座新月會對你投出一個變化球，要有心理準備。

愛情運 O O O O

工作運 O O O 

金錢運 O O O

犯小人 O O O O

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

【星星教授安格斯2019/10/7-10/13星座運勢】冥王星退行，牡羊、天秤、天蠍運勢轉好，連假放鬆逍遙去！

連呼吸都胖！12星座中最容易「越減越肥」星座TOP3

● 追她們的人好多？！異性緣爆棚的桃花女星座前三名妳上榜了嗎？

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢
fashion.net

熱門文章

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

ET Fashion

推薦閱讀

台北101觀景台史上最低價！　國慶連假持身分證買票「下殺1.6折」

台北101觀景台史上最低價！　國慶連假持身分證買票「下殺1.6折」

IG宣布取消「Following追蹤功能」　往後無法看到他人活動紀錄

IG宣布取消「Following追蹤功能」　往後無法看到他人活動紀錄

交往最容易「被甩」星座Top 3 ！天蠍疑神疑鬼、牡羊慣性吵架最致命

交往最容易「被甩」星座Top 3 ！天蠍疑神疑鬼、牡羊慣性吵架最致命

快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包 周子瑜「霧灰奶茶」髮色美出新高度！還有4款奶茶色系，輕鬆染超顯白 12星座十月運勢：單身天蠍、魔羯、雙魚15-25日最適合告白 張鈞甯穿黑絲襪帥炸巴黎街頭　性感美腿殺讓男網友又淪陷 加拿大女生花700元買沙發超好運　竟意外得到770萬元罕見勞力士 COACH為火影忍者辦趴！ØZI大迷弟想收全套　陳庭妮裝學生妹俏麗登場 星．上妝／手殘也能學！PONY「6種」超實用眼線教學

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面