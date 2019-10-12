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Ella陳嘉樺：「勇敢是我最大的資產」　女人要為自己而活，成為想成為的人

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稱讚 Ella 愈來愈美這件事情已經成為採訪必須，現在的她，在鏡頭前一舉手一投足，都散發著女明星耀眼的氣場。當年的S.H.E在觀眾的眼前長大，我們一路看著這三個有著不同性格、樣貌和故事的少女，從女孩變成了女人。陳嘉樺更在大家面前經歷了戀愛、結婚、懷孕和生子，當年那個留著短髮的 Tomboy，現在則是女大十八變的性感慵懶，一個迷離的眼神，一個到位的肢體動作，將各種風格的衣服詮釋得游刃有餘。

在拍攝的間隙，勁寶在家人的看護下在攝影棚裡玩得正樂。哪怕再忙，帶著勁寶和老公來到攝影棚，已經成為 Ella 的日常。「會把勁寶帶來棚內，一方面希望他能了解媽媽的工作，另一方面是，在家裡看不到麥克風、攝影機和這麼多工作人員，可以讓他知道這個世界很大，有各式各樣的事物等著去探索。」現在的 Ella 有點像在電玩遊戲最終關卡裡打敗大魔王的女勇士，幾年的時間，她似乎脫胎換骨，從歌手到演員，從少女到母親，讓她成為了一個從內到外，優雅又堅毅的完美女人。

 

女人要為自己而活

今年38歲生日的她，在生日前夕發行單曲〈都幾歲了〉，就是希望給予大家作自己的力量。「生日年年都過，所以好像到了某個年紀的時候，就不是一個那麼重要的日子，反而是你一年一年長大，得到了什麼？想要透過這樣的歌告訴大家，不管別人怎麼說，你要永遠為自己做決定，要認真活一次，因為人生只有一次，別因為社會價值觀限制了可能，沒有一定的規則，活你想要的樣子就是最好的。」

對現在的 Ella 而言，「作自己」不是口號，而是在需要扮演各種人生角色的日常生活裡，最令她開心的一件事。今年伴隨著生日，跟好姐妹 Hebe、Selina 出國度假，對於行程滿檔的三人，姊妹們的聚會非常難得。這次的行程由「網癮少女」田馥甄包辦，從飯店、餐廳到逛街，熱愛爬文的 Hebe 擔綱旅行社，給了三人一次回憶無窮的旅行。「這次真的是徹底享受屬於我們的假期，我不用做其他人，不是誰的女兒、媽媽、妻子，我也不用當女明星，只要做陳嘉樺就好。當下覺得很享受，也很謝謝我的姊妹們，一起排出時間，陪我度過難忘的假期。」

勇敢是我最大的資產

除此之外，今年的生日見面會更是她首度舉辦，用幽默、輕鬆的方式，向粉絲分享這38年來體悟到的人生。「好比我會分享，將就的人生不會幸福，講究的人生才會快樂。不要因為年紀，就想著隨便找一個人將就地嫁了，想結婚是因為真的想跟他共度一生。又比如說跟家人要主動地表達愛和關懷。或許因為我本來就是一個比較大咧咧又勇敢的性格，我會直接表達情感，而不是用拐彎抹角的方式。」她笑說，就是因為自己的肉麻，讓她們一家人現在說愛的方式非常洋派。

即便勇敢如她，也有質疑自己的時候，當遇到一些無法掌控、不是這麼有把握的事情，唯一要做的，就是往自己喜歡的方向前進。「如果你感到沒有自信，深吸一口氣，告訴自己你做得到。我很喜歡挑戰的感覺，因為當你有力量去抵抗未知，你會發現自己很吸引人，可以去征服恐懼的事物。」

或許是當了母親，又或許是年歲累積的底蘊，現在的陳嘉樺回看過去的挫折和人生軌跡，她也希望告訴女人勇敢去做。「女孩子可以跳脫社會框架，跳脫別人對女性的刻板印象，勇敢地做想做的事、成為想成為的人。女力的 Power 是一種女性的覺醒，因為我們可以很堅強也可以很溫暖。」

母親的擔憂

坦言「以前一點也不喜歡小孩」的 Ella 說，因為有了勁寶，讓她的人生走上了完全不同的軌道，最大的改變，就是增添了強烈的責任感。「當母親會多一份擔憂，擔憂孩子的未來，還有擔憂生長的環境。因為勁寶是個有異位性皮膚炎的小孩，所以夏天太熱的時候，就會替他和整個地球擔心。當了媽媽，改變最多的就是這方面的心態，當然我覺得自己也成熟很多，不再那麼衝動，也知道面對他要更有耐性，當然偶爾有受不了的時候，我會告訴自己冷靜。」

一提到勁寶，話匣子就停不下來的 Ella 說：「勁寶喜歡擁抱我、親吻我，然後睡覺前要跟我說掰掰的時候，他會說：『我可以啵啵這裡嗎？』他把媽媽掛嘴邊，我什麼事情都是他的第一優先，很多時候我會覺得好感動。小朋友的舉動就是很真誠，而且我覺得他的個性很可愛，跟我一樣是個勇於講出愛的人。」或許所有的母親都有「自己是不是個好媽媽？」的擔憂，這樣的疑惑也時常繚繞在 Ella 的心頭，「之前看了一篇文章寫：『媽媽只是一種精神象徵的存在，所以不需要拘泥於小節。』這篇文章讓我很有感覺，因為我小時候媽媽真的沒空陪我，她忙於生活，只在乎我們健不健康、有沒有吃飽、有沒有生病。雖然媽媽沒有花很多時間陪伴我，可是我依然深愛她。後來感覺到，媽媽的確是一個精神象徵的存在，因為你在她的肚子裡孕育，你們存在的連結是獨一無二的。」

挫折沒什麼了不起

入行18年，挫折灰心的時刻不是沒有，但很多時候是多虧了歌迷給予的鼓勵和正能量。「當我知道有些歌迷因為我對他們的人生造成影響，改變了觀念跟想法，那種時刻會讓我覺得自己走在正確的道路上。能夠發揮影響力是很有成就感的，不是人人都有這樣的機會。我當然覺得自己很幸運，我也是一個樂於分享的人，希望讓大家知道快樂是可以被傳染的，每個人都可以決定自己的人生，只要轉個心念。」

在忙碌的生活中，家庭、工作兩頭燒的狀態，保持身心靈平衡便成為當代顯學，就連女明星如她，都開始由內而外照顧自己的身體與心靈。「身體照顧好，自然心理狀態就會好，反之亦然。人為什麼來到這世界上，是因為靈體需要透過肉身去感受，去體驗七情六慾，才會知道眼淚是什麼，痛是什麼。當你的靈魂感到傷心時，就要想辦法平衡，因為除了傷心之外還有開心。感受每一種情緒，然後也感謝每一種情緒。」

捫心自問，Ella 能夠率性地說自己的人生從未有過遺憾，也不想改變任何事情，她深知活在當下的意義，也知道最美好的將來來自這個瞬間。「講得誇張一點，就算哪天出門被車撞死，我都覺得沒有關係，因為我每天都會跟老公、孩子和爸媽說我愛你，這樣對我而言就已經夠了。」

最難的人生角色

主持人、演員、歌手、妻子、女兒和母親，Ella 跟一般女性一樣，在喧擾的日常生活裡，有這麼多的人生角色，其中，最難的是哪個呢？「應該是母親吧，畢竟我才當媽媽兩年，當女兒38年，當老婆有7年了，當女明星也18年了。當媽媽很難是因為未來有很多未知，還要面對他的叛逆期和長大成人的責任。但我不怕，心態還是要好，從小跟孩子培養良好的互動，就會有互相尊重的默契。這個角色是有挑戰的，但是我已經接受了，也沒有辦法退貨啊，所以必須面對。我的人生觀就是，遇到問題面對它，不能擺爛，因為問題永遠都會存在。」

說著自己小時候夢想成為像爸爸一樣的上班族，從小就不是最漂亮，也不是班上功課最好或是最有才華的女生，但她一直都知道，自己就是那個最特別的女孩。或許年紀漸長，或許看了太多浮華世界裡的繽紛璀璨，Ella 現在渴求的幸福很平凡，也很簡單。「體會和感受生活中每個小小的細節，努力去過好每一天，認認真真的，然後抱著一顆珍惜跟感謝的心。把上天給我的禮物，和我在這過程中體悟到的東西，散發給更多的人。」

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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