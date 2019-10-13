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韓驚悚網漫《迎死tagram》熱度高　隨時隨地打卡小心變「亡美」

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韓國驚悚漫畫最近超夯的莫過於由《驚悚考試院》翻拍的韓劇《他人即地獄》，再由兩大男神李棟旭與任時完主演，每一集的節奏與緊張度拿捏的恰到好處，最近又出現了必追的驚悚網漫《迎死tagram》在LINE WEBTOON獲得高分評價！

現代人習慣使用社交軟體像是facebook、Instagram、Twitter……在社交平台上分享生活照、美食照十分稀鬆平常！

《迎死tagram》描述殺人犯透過打卡跟Hashtag隨時都能看到大家的生活日常，接著引發一連串網美的離奇失蹤案件…… ！

每個人隨時都有可能成為下一個受害者，女主角是一個擁有百萬粉絲的網紅「都來美」，隨時隨地拍照打卡，受到粉絲們的喜愛！

但閨蜜「智雅」跟他說起了哀居之鬼的傳聞，說許多網紅網美紛紛都死亡了，勸「都來美」不要再發文了，避免陷入險境！

智雅更告訴都來美百萬粉絲中說不定會有可怕的人！

而「都來美」的閨蜜「智雅」後來被變態殺手殺害了～

至於後來劇情如何發展就讓大家細細品味啦～這部漫畫作品非常貼近真實，在現代每個人都想要隱私，卻又將生活行蹤、個人資料放在網路上，其實只要仔細查看都能發現蛛絲馬跡～

繼《驚悚考試院》翻拍的韓劇《他人即地獄》，非常期待這部《迎死tagram》也能翻拍成韓劇！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 韓漫, LINE WEBTOON, 迎死tagram
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